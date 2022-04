Steezy - najpoznatija i najpopularnija platforma za učenje plesanja

Svi oni koji su oduvijek htjeli naučiti moderne plesne pokrete ili općenito plesati različite suvremenije stilove plesa kao i neke tradicionalne, s ovom će aplikacijom to doista i moći. Naime, riječ je o virtualnom plesnom studiju s više do 1500 plesnih programa i online tečajeva…

OSNOVNI PODACI Naziv Steezy Namjena Virtualna plesna škola Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan / 65 kn mjesčno ili 779 kn godišnje (Premium)

Naučiti moderne stilove plesa može se na različite načine, no oni koji ne žele pretraživati brojne tutorijale dostupne većinom na Youtubeu ili sličniom streaming servisima i radije bi se oslonili na nešto strukturirano, onda svakako moraju iskušati Steezy, mobilnu plesnu školu.

Platforma nudi više od 1500 raznovrsnih plesnih programa i tečajeva koji su prilagođeni plesačima svih razina, od totalnih početnika koji tek sramežljivo pokušavaju uhvatiti početne korake, do onih koji su već dobri poznavatelji plesnih stilova, no žele naučiti nešto novo i složenije ili poboljšati već stečene vještine.

Virtualna škola je jasno strukturirana i postoji osmišljen sustav praćenja napretka, a sve kako bi se one željne plesa dodatno motiviralo da plešu i da se neprestano poboljšavaju. Naravno, slično kao i kod drugih platformi, plesne instrukcije se dobiva kroz videozapisa, no same tečajeve vode stvarni plesači.

Ono što će posebno biti korisno totalnim početnicima, svakako je činjenica da su plesni koraci dobro razrađeni i podučava ih se doslovce korak po korak. Osim toga, Steezy se doista postavlja kao virtualna plesna škola i tom se segmentu čini kao da, u odnosu na konkurenciju, najozbiljnije pristupa podučavanju plesa nudeći slično iskustvo kao u nekoj stvarnoj plesnoj školi.

Dakako, sve to znači da se za ovakvu plesnu školu mora i plaćati iako ima nešto besplatnih početničkih tečajeva, a bez obzira na to što je čitava platforma relativno skupa, vrijedi je probati. To se i može sasvim besplatno sedam dana, a nakon toga je potrebno plaćati pretplatu od 65 kn mjesečno ili 779 kn godišnje za izdanje Premium.