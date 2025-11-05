Super Proxy - omogućuje usmjeravanje internetskog prometa kroz proxy poslužitelj

Super Proxy je potencijalno korisno mobilno rješenje koje omogućuje korištenje HTTP ili SOCKS5 proxy poslužitelja po izboru kako bi se putem tog poslužitelja preusmjerio cjelokupni internetski promet sa svih instaliranih aplikacija na pametnom telefonu…

Matija Gračanin srijeda, 5. studenog 2025. u 06:20
OSNOVNI PODACI
Naziv Super Proxy 
Namjena Preusmjeravanje prometa kroz proxy poslužitelje
Android Google Play
iOS App Store
Cijena Besplatan / 9,49 eur (Pro)

Svi oni koji na Internet moraju izlaziti putem strogo nadziranih ili na neki način ograničenih mreža, aplikaciju bi baš kao što je Super Proxy trebali probati. Naime, omogućuje preusmjeravanje čitavog internetskog prometa sa svih instaliranih aplikacija na pametnom telefonu kroz neki HTTP ili SOCKS5 proxy poslužitelj.

Da bi se to postiglo, aplikacija poseže za korištenjem lokalnog VPN poslužitelja koji će sav promet zapravo tunelirati kroz neki od definiranih proxy poslužitelja, a svakako valja istaknuti činjenicu da za korištenje aplikacije nije potrebno rootati telefone dok mu u prilog ide i činjenica da je sve vrlo jednostavno koristiti.

Osim toga, ističe se jednostavnim sučeljem (podržana je dnevna i noćna tema no ne i u besplatnom izdanju), a na umu svakako valja imati da ne nudi izravno velik broj proxy poslužitelja, no putem aplikacije je moguće kupiti pristup od dva ponuđena davatelja takve usluge ili jednostavno definirati proizvoljne proxy poslužitelje.

Besplatna inačica je ograničena mogućnostima, a tu je izdanje Pro koje stoji 9,49 eura s kojim se dobivaju dodatne mogućnosti kao što je opcija aktiviranja vatrozida, mogućnost omogućavanja ili onemogućavanja pojedinih aplikacija, uklanjanje oglasa, dnevna i noćna tema te još pokoji detalj.



Potpuno novi UFPD 2 modul napajanja.

Top izbor

PRIMARE A35.2 Titan

A35.2 je snažno stereo pojačalo sa balansiranim ulazima koje koristi tehnologiju amplifikacije UFPD 2 za isporuku 200 W po kanalu u stereo konfiguraciji i 800 W u bridged mono načinu rada.

3.199 € Kupi

Čisti britanski Hi-Fi zvuk.

Akcija

FALCON ACOUSTICS LS3/5A

2-smjerni BBC licencirani monitor s Falcon B110 i T27 jedinicama, FL6/23 skretnicom i kućištem od baltik šperploče. Frekvencijski odziv 70 Hz – 20 kHz, impedancija 15 Ω, osjetljivost 82.5 dB, snaga 50–80 W.

3.439 € 4.299 € Akcija

Sada u Ronisu Velesajam.

Novi finiš

KEF LS50 Meta

Dvosistemski bass reflex zvucnici, frekvencijski odziv 79 Hz - 28 kHz, preporucena snaga pojacala 40-100W, nominalna impedancija 8 ohma

1.399 € Kupi

Jednostavan dizajn s funkcionalnom ljepotom

Novo u ponudi

TECHNICS SL-1500-C

Direktni pogon s 33/45/78 o/min, startno vrijeme 0.7 s i wow & flutter 0.025 %. Ručka od 230 mm podržava razne zvučnice, uključuje Ortofon 2M Red (5.5 mV, 20 Hz–22 kHz). Izlazi fono i linijski.

999 € Kupi

Valovod za poboljšanu multiroom integraciju.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE1 ACTIVE

125 mm keramičko-aluminijski woofer, 25 mm aluminijski visokotonac, snaga 100 W, frekvencijski raspon 42 Hz – 28 kHz, RCA i XLR ulazi, MDF kabinet

1.032 € 1.299 € Akcija

Potpuno uranjajući surround doživljaj.

Akcija

JBL kućno kino set

Kombinacija zvučnika iz JBL Stage serije s moćnim JBL MA7100HP AV receiverom daje pravi surround doživljaj koji spaja vrhunsku tehnologiju i prepoznatljiv JBL karakter.

3.349 € 3.969 € Akcija

Signature Marshall sound.

MARSHALL Major V slušalice

100+ sati bežične reprodukcije, čvrst i sklopivi dizajn, prilagodljiva M-tipka, bežično punjenje, Bluetooth LE Audio-ready.

149 € Kupi

Dokazana tehnologija unaprijeđena tehnologijom.

NAD C316 BEE V2 pojačalo

Analogno stereo integrirano pojačalo izuzetnog omjera uloženo/dobiveno sa phono stage-om, kontinuirana snaga 2 x 40W koja omogućuje stabilan rad i sa dinamički zahtjevnim zvučnicima, ulaz za slušalice i Media Player na prednjoj ploči, daljinski upravljač, PowerDrive, 5 Line Level ulaza.

449 € Kupi

Wireless audio streaming player.

AUDIOLAB 7000N Play

Bežični audio streamer s ESS Sabre ES9038Q2M DAC-om, DTS Play-Fi tehnologijom i podrškom za servise poput Spotify, TIDAL i Qobuz. Nudi AirPlay 2, multi-room funkciju, koaksijalni, optički i RCA izlaz, te frekvencijski raspon 20 Hz – 20 kHz.

689 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi