Super Proxy - omogućuje usmjeravanje internetskog prometa kroz proxy poslužitelj

Super Proxy je potencijalno korisno mobilno rješenje koje omogućuje korištenje HTTP ili SOCKS5 proxy poslužitelja po izboru kako bi se putem tog poslužitelja preusmjerio cjelokupni internetski promet sa svih instaliranih aplikacija na pametnom telefonu…

OSNOVNI PODACI Naziv Super Proxy Namjena Preusmjeravanje prometa kroz proxy poslužitelje Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan / 9,49 eur (Pro)

Svi oni koji na Internet moraju izlaziti putem strogo nadziranih ili na neki način ograničenih mreža, aplikaciju bi baš kao što je Super Proxy trebali probati. Naime, omogućuje preusmjeravanje čitavog internetskog prometa sa svih instaliranih aplikacija na pametnom telefonu kroz neki HTTP ili SOCKS5 proxy poslužitelj.

Da bi se to postiglo, aplikacija poseže za korištenjem lokalnog VPN poslužitelja koji će sav promet zapravo tunelirati kroz neki od definiranih proxy poslužitelja, a svakako valja istaknuti činjenicu da za korištenje aplikacije nije potrebno rootati telefone dok mu u prilog ide i činjenica da je sve vrlo jednostavno koristiti.

Osim toga, ističe se jednostavnim sučeljem (podržana je dnevna i noćna tema no ne i u besplatnom izdanju), a na umu svakako valja imati da ne nudi izravno velik broj proxy poslužitelja, no putem aplikacije je moguće kupiti pristup od dva ponuđena davatelja takve usluge ili jednostavno definirati proizvoljne proxy poslužitelje.

Besplatna inačica je ograničena mogućnostima, a tu je izdanje Pro koje stoji 9,49 eura s kojim se dobivaju dodatne mogućnosti kao što je opcija aktiviranja vatrozida, mogućnost omogućavanja ili onemogućavanja pojedinih aplikacija, uklanjanje oglasa, dnevna i noćna tema te još pokoji detalj.