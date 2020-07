Tražite tekst neke pjesme? Iskoristite za to Shazam, najboljeg prepoznavatelja glazbe

Vjerojatno već dobro znate da uz Shazam nakon nekoliko sekundi slušanja glazbe koja se ori iz zvučnika, dobijete podatke o izvođaču i nazivu pjesme, ali nije to sve što Shazam može

Osnovni podaci Naziv Shazam Namjena Identifikacija glazbe na temelju zvuka Lokalizirano na hrvatski Ne Android Play Store iOS App Store Cijena Besplatno

Možda ste na radiju, na televiziji, u reklami ili filmu čuli neku pjesmu koja vam se sviđa, a ne znate tko ju izvodi niti kako se pjesma zove. Nekad je to značilo ispitivanje prijatelja znaju li koja je to pjesma, poslije se guglalo soundtrack, a danas je nikad lakše doći do odgovora korištenjem aplikacije Shazam. Tu aplikaciju je prije oko dvije godine preuzeo Apple i omogućio da je se koristi bez reklama, u verziji za iOS i Android uređaje.

Princip rada je vrlo jednostavan - pokrenete Shazam, pritisnete sredinu ekrana, Shazam će slušati pjesmu nekoliko trenutaka i prikazati rezultat identifikacije - izvođača, naziv pjesme i sliku. Ujedno vam nudi otvaranje te pjesme u Apple Musicu ili Google Play Musicu, a i možete kliknuti na Play da biste se uvjerili da je to doista ta pjesma.

Tekst pjesme

Osim nadaleko poznate mogućnosti prepoznavanja pjesama, Shazam će ponuditi i tekst prepoznate pjesme - korisno ako želite znati riječi pjesme, pjevati uz pjesmu. Tekst možete podijeliti na društvenim mrežama ili si na neki od drugih načina spremiti, za buduće prilike. U Shazamu zapravo i ručno možete potražiti pjesmu, dakle može vam poslužiti i kao aplikacija za traženje teksta pjesama.

Ujedno će prikazati i videospot s YouTubea, a možete pogledati i druge pjesme od istog izvođača ili povezane pjesme drugih izvošača. Tu je i "biblioteka", odnosno povijest pretraživanja.

Stranica programa: https://www.shazam.com/