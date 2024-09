Via Browser - perolak i istodobno sposoban i vrlo brz mobilni web preglednik

Među dobro poznatim web preglednicima može se pronaći i čitav niz alternativa koje se većinom temelje bilo na projektu Chromium ili na Mozillinom Firefoxu, no malo koji web preglednik se ističe minimalizmom i istodobno solidnom funkcionalnošću kao što to čini ovaj…

OSNOVNI PODACI Naziv Via Browser Namjena Brz i solidno opremljen mobilni web preglednik Android Play Store iOS App Store Cijena Besplatan

Via Browser je odlično napravljen mobilni web preglednik koji se temelji na Firefoxu, no kod kojega se naglašava minimalizam te istaknute performanse što ga čini odličnim i za nešto starije pametne telefone ili one slabijih hardverskih karakteristika.

Ipak, to ne znači da ovaj web preglednika nema što za ponuditi. Manje ili više, sve ono što se očekuje od jednog modernog mobilnog browsera zapravo je ugrađeno. Tako je tu integrirano blokiranje oglasa, podrška za proširenja, zaštita privatnosti korisnika, inkognito surfanje, ali i neke druge praktične mogućnosti te dodatni alati.

Na primjer, tu je mogućnost jednostavnog snimanja web stranica, praktično riješeno prikazivanje slika na stranicama kako bi se uštedilo na prometu, ugrađeni čitač QR kodova, pregled izvornog koda web stranice, dodatak za pregledavanje dnevničkog zapisa (Network log), mogućnost promjene korisničkog agenta (User-agent) te još štošta drugo.

Osim toga, Via Browser je moguće i relativno precizno vizualno prilagođavati mijenjajući izgled raznih elemenata i prilagođavanjem izbornika slično kao što je to riješeno kod Firefoxa, a tu su i brojne druge stvarčice. Nema što, svi oni koji traže stvarno brzo, a istodobno solidno opremljen mobilni web preglednik, svakako bi trebali priliku pružiti ovom.