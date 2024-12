Bačena rukavica prema Googleu - internetski pretraživač ChatGPT Search je postao široko dostupan

Pretraživači su započeli eru katalogiziranja i organiziranja rastućeg broja web-stranica, često koristeći ljudske urednike za stvaranje direktorija sadržaja. Pojavom Googlea kasnih devedesetih godina došlo je do značajne promjene u načinu pretraživanja interneta. Njihov algoritam PageRank unio je revoluciju u način rangiranja web-stranica, oslanjajući se na strukturu poveznica umjesto isključivo na ključne riječi. Google je postupno preuzeo vodstvo na tržištu zahvaljujući svojoj sposobnosti da pruži relevantnije rezultate, postavši sinonim za internetsku pretragu i stvarajući milijarde i milijarde dolara profita. Očito na to berićetno polje proviruje već agresivni OpenAI s ChatGPT Search.

Široko dostupan ChatGPT Search

OpenAI je upravo najavio značajan korak u ovom području: široko je dostupan ChatGPT Search, mobilno i na desktopu, za sve prijavljene korisnike na svojim mobilnim aplikacijama i web-stranici. Ova najava od ponedjeljka predstavlja izravno bačenu rukavicu u ring pretraživanja, posebno Googleu.

ChatGPT pretraga integrira funkcionalnost web-pretrage izravno u sučelje chatbota i omogućuje korisnicima pristup ažurnim informacijama bez napuštanja platforme. Sustav samostalno određuje kada aktivirati pretraživač, posebno za teme koje zahtijevaju trenutne informacije poput vijesti, sportskih rezultata ili cijena dionica. Korisnici također mogu ručno pokrenuti web-pretragu pomoću posebne ikone.

Koristi se verzija modela GPT-4

Nova funkcija koristi verziju GPT-4o modela, dodatno poboljšanu kroz nove tehnike generiranja sintetičkih podataka. ChatGPT pretraga prikazuje rezultate s pregledom slika i poveznica, slično tradicionalnom iskustvu pretraživanja, ali uz mogućnost pregledavanja ugrađenih videozapisa izravno unutar ChatGPT sučelja.

Hvale se da imaju pristup mnogim izdavačima, i to legalno: "Intenzivno smo surađivali s novinskom industrijom i pažljivo osluškivali povratne informacije naših globalnih izdavačkih partnera. Među njima su vodeće medijske kuće poput Associated Pressa, Axel Springera, Condé Nasta, Dotdash Mereditha, Financial Timesa, GEDI-ja, Hearsta, Le Mondea, News Corpa, Prise (El País), Reutersa, The Atlantica, Timea i Vox Medie. Svaka web-stranica ili izdavač može odabrati želi li se pojavljivati u rezultatima ChatGPT pretrage."

Kako je to ipak chatbot sustav, pristup informacijama kroz ChatGPT razlikuje se od tradicionalnih pretraživača po tome što omogućuje postavljanje dodatnih pitanja, pri čemu ChatGPT uzima u obzir cijeli kontekst razgovora za preciznije odgovore. Za osiguranje vjerodostojnosti, ChatGPT pretraga uključuje reference u svojim odgovorima koje korisnici mogu pregledati kako bi provjerili izvorne stranice, naravno, ako nekog zanima.