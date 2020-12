ViewRanger - aplikacija za planinare koja koristi proširenu stvarnost

Svi oni koji vole svoje slobodno vrijeme provoditi otkrivajući brojne planinske i brdske puteve, bez obzira rade li to pješice ili na biciklu, u ovoj će aplikaciji naći prilično sposobnog asistenta koji će pomoći pronaći nove rute te ponuditi mogućnosti korisne upravo onda kada se planinari…

OSNOVNI PODACI Naziv ViewRanger Namjena Pomoćna aplikacija za planinare Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan / 40 kn godišnje (Preimum)

ViewRanger spada među dosta popularne aplikacije koje podjednako vole koristiti i oni koji tek ulaze u svijet planiranje kao i oni koji već imaju čitav niz osvojenih vrhova. Naime, riječ je o aplikaciji koja s jedne strane pomaže otkriti nove rute za brojne planinske destinacije diljem svijeta (u Hrvatskoj je na raspolaganju oko 500 ruta), a istovremeno nudi i praktične alate korisne upravo planinarima.

Tako su tu, primjerice, snimke napravljene iz zraka kao i satelitske snimke te prikazi terena zajedno s podrškom korištenja GPS-a i prikazom točne pozicije na mapi. Jedna od posebnosti ViewRangera je i činjenica da podržava proširenu stvarnost pa je na zaslonu telefona moguće vidjeti pozicije vrhova, mjesta i jezera kao i pratiti strelice u smjeru u kojem se želi kretati baš poput navigacije. Podržani su i pametni satovi.

Naravno, moguće je snimati svoje kretanje kao i pratiti ponuđene rute, a uz to je moguće i odrediti putanju kretanja do željenih točaka od interesa. To ujedno znači i da je na uvid moguće dobiti čitav niz statističkih podatka, a neki su podaci prilično korisni kao što je, primjerice, prikaz vremena izlazaka i zalazaka sunca, smjera kretanja (kompas), vrijeme i brzina kretanja te slično.

Osim toga, moguće je s drugim planinarima putem društvenih mreža podijeliti vlastite prijeđene rute, Zgodno je i to što je moguće u stvarnom vremenu s prijateljima dijeliti svoju lokaciju uz BuddyBeacon, s time da je u tom slučaju potrebna veza s Internetom. Kad smo već kod toga, dobar dio toga što ViewRanger nudi, može se koristiti i offline. Besplatna inačica je prilično ograničena, dok se za puni doživljaj sa svim naprednim mogućnostima treba plaćati pretplatu od 40 kuna godišnje.