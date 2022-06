Volv - dnevne vijesti prilagođene onima koji nemaju vremena

OSNOVNI PODACI Naziv Volv Namjena Skraćeni pregled dnevnih vijesti Android Play Store iOS App Store Cijena Besplatan

Dobro je poznato da je sve više onih koji imaju deficit pažnje (pogotovo među pripadnicima generacije Z), a samim time nemaju strpljenja čitati dulje novinske članke i žele samo dobiti brzi pregled najvažnijih novosti iz različitih kategorija. Upravo je njima namijenjena ova, funkcionalnostima jednostavna i izgledom prilično uglađena, aplikacija dostupna na Androidu i iOS-u koju su autori nazvali Volv.

Njezina je ključna karakteristika to što nudi kratki pregled probranih novosti skraćen do te mjere da prenosi sukus onoga što je napisano te, ipak, nudi i mogućnost da se pročita cjeloviti članak (za one koji imaju želje provjeriti do u detalja ono što se prenosi).

Sve počinje s otvaranjem korisničkog računa, a nakon toga je potrebno izabrati korisničko ime, eventualno podesiti profilnu sliku te zatim izabrati najmanje četiri kategorije iz kojih se želi primati novosti. Zgodno je to što je čitav taj proces napravljen u formi chata, nešto na što će pripadnici generacije Z vjerojatno gledati s odobravanjem.

Nakon toga će se u lijepo osmišljenom sučelju prikazivati probrane vijesti kroz koje će se kretati klizanjem po zaslonu pametnog telefona. U bilo kojem je trenutku moguće prilagoditi iz kojih se kategorija žele dobivati vijesti, a tu su i još neke druge zgodne stvarčice.

Bilo kako bilo, svi oni koji nemaju vremena ili živaca svakodnevno prolaziti kroz brojne portale u potrazi za vijestima i žele ih imati na jednom mjestu u skraćenom i prilagođenom formatu, ovu bi aplikaciju trebali probati.