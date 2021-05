Watomatic – vaš pomoćnik u bijegu s WhatsAppa

Ove subote je rok svim korisnicima da prihvate nova pravila korištenja WhatsAppa. Oni koji to ne žele učiniti uvijek mogu izbrisati tu aplikaciju, no kako bezbolnije promijeniti okolinu? Ovaj app ima rješenje

OSNOVNI PODACI Naziv Watomatic Namjena Automatsko odgovaranje na WhatsApp poruke Android Google Play iOS nema Cijena Besplatan

Više od dvije milijarde korisnika WhatsAppa diljem svijeta do ove subote mora prihvatiti njihova nova pravila korištenja, ili će se suočiti s mogućnošću da im korisnički račun bude ograničen, pa i ukinut.

O novoj se politici privatnosti mnogo pisalo, no za građane Hrvatske (i Europske unije) gotovo se ništa prihvaćanjem novih pravila neće promijeniti – jer se promijeniti ne smije. Nova pravila, iako ih treba prihvatiti da bi se WhatsApp nastavio koristiti, drugačija su od onih za ostatak svijeta jer nas štiti Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR) pa podatke koje dajemo WhatsAppu oni ne smiju dijeliti s, primjerice, Facebookom.

No, ako vam je stalo do privatnosti, beskompromisne end-to-end enkripcije i općenito nezavisnosti od Zuckerbergovog holdinga, ili samo iz principa to želite, možda ćete se odlučiti prijeći na Signal, Telegram ili neku nezavisnu aplikaciju za chat. Instalirati je nije problem, no veći je izazov kako svima dati do znanja da vas više ne kontaktiraju putem WhatsAppa. Današnji app dana, Watomatic, može vam u tome pomoći.

Ova aplikacija (zbog tehničkih ograničenja iOS-a dostupna samo na Androidu) povezat će se s vašim WhatsApp računom i na sve pristigle poruke odgovarati unaprijed postavljenim odgovorom. Npr: "Više ne koristim WhatsApp, javite mi se na Signal", ili slično. Osim WhatsAppa Watomatic može odgovarati i na poruke unutar Facebook Messengera, a podesiti ga možete da svakom kontaktu odgovara samo jednom, ili da ne odgovara u grupne razgovore i slično.

Cijela stvar je besplatna i open source, a može biti korisna i onima koji ne mijenjaju platformu za komunikaciju: Watomatic možete, primjerice, iskoristiti tako da automatski odgovara na vaše poruke dok ste na odmoru, kao mobilni out-of-office autoresponder.