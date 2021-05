WhatsApp neće izbrisati ili ograničiti račune onih koji ne prihvatite nova pravila do 15. svibnja

WhatsApp je objavio ove veljače da će korisnicima koji ne prihvate nova pravila do 15. svibnja, ograničiti pojedine funkcionalnosti. No, kako se navodi u novoj objavi WhatsAppa, ako korisnici ne prihvate novu politiku privatnosti do navedenog roka, ipak neće izgubiti funkcionalnost aplikacije, niti će im se izbrisati račun - bar još neko vrijeme.

Prema izvješću The Vergea, pravila će, baš kako je i očekivano,normalno stupiti na snagu za korisnike koji su ih prihvatili. No, korisnicima koji odbiju nova pravila, nastavit će se prikazivati podsjetnik za njihovo prihvaćanje, ali punu funkcionalnost aplikacije neće odmah izgubiti.

Nakon par tjedana, podsjetnik će postati trajan unutar aplikacije, a tada će njena funkcionalnost postati ograničena. Korisnici koji do tog perioda ne prihvate pravila, moći će i dalje odgovarati na dolazne pozive i poruke pritiskom na obavijesti, no neće moći pristupiti popisu razgovora unutar aplikacije.

Izvor: WhatsApp

Za one koji se i tad ne odluče za prihvaćanje nove politike privatnosti, čeka ih gubitak i te ograničene funkcionalnosti, a WhatsApp će neaktivne račune obrisati nakon 120 dana.

„Naići ćete na ograničenu funkcionalnost WhatsAppa dok ne prihvatite nova ažuriranja. To se neće dogoditi svim korisnicima istovremeno“, objašnjavaju iz WhatsAppa.

Podsjećamo da je nova politika privatnosti „digla prašinu“ među korisnicima jedne od najpopularnijih aplikacija za razgovore, WhatsAppa. Nezadovoljni se korisnici sve više i više odlučuju za prelazak na alternativne aplikacije, poput Signala ili Telegrama. Unatoč tome, WhatsApp se svim silama trudi pokazati korisnicima da se, novim pravilima, zapravo ništa neće promijeniti.

Prema najavama nova pravila se ne bi trebala odnositi na korisnike koji žive na području EU, zbog GDPR-a, uskoro ćemo vidjeti kako će to u praksi funkcionirati.