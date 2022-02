Xoink – domaća aplikacija za roditeljsku kontrolu mobitela, s edukativnim pristupom

Osnovni podaci Naziv Xoink Namjena Roditeljska kontrola Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan

Kada djeci u ruke dajemo pametni telefon, dajemo im pristup gomili sadržaja koji ne moraju uvijek biti prikladni za njihovu dob. Aplikacija domaće izrade, Xoink, omogućava roditeljima da sa svojeg uređaja djetetu privremeno ili trajno onemogućavaju pristup aplikacijama i sadržajima koje smatraju neprikladnima za njihovu dob.

Aplikacija se instalira na roditeljev/starateljev i djetetov mobitel. Staratelj, koristeći svoj uređaj, upravlja svim postavkama na djetetovom uređaju te ima uvid u njegovu lokaciju i statistički pregled navika pri korištenju pametnog telefona.

Kad je riječ o djetetovom mobitelu, Xoink nudi sučelja prilagođena za mlađu (do 7 godina) i stariju djecu (do 18 godina). Odrasla osoba u oba slučaja postavlja vremenska ograničenja te blokira pristup određenim aplikacijama i web stranicama, no za mlađi uzrast sučelje mobitela djetetu prikazuje samo odabrane aplikacije. Roditelj ovim rješenjem neće imati uvid u djetetove poruke i ostale sadržaje, već samo u odabir aplikacija i vrijeme korištenja mobitela.

Osim što funkcionira kao i slični sustavi za roditeljsku kontrolu, Xoink se ističe i edukativnom komponentom. Naime, ova aplikacija djetetu omogućava zaraditi dodatne minute korištenja mobitela, i to odgovaranjem na pitanja iz gradiva koje se uči u školi. Kroz kvizove znanja tako dijete točnim odgovorima može samo zaraditi dodatne minute na Internetu, njih dnevno do 30, koje može iskoristiti nakon što mu istekne vrijeme koje je staratelj dozvolio.

Aplikacija nosi i preporuku hrvatskog Ministarstva znanosti i obrazovanja.