Apple se ispričao za reklamu iPada Pro koja prikazuje uništavanje kreativnih alatki i instrumenata

Apple je dugo godina bio poznat po svojim kreativnim i inovativnim oglasnim kampanjama. Suosnivač Steve Jobs osobno je bio uključen u mnoge od najuspješnijih kampanja tvrtke, uključujući "Think Different". Ova kampanja je pokrenuta 1997. godine nakon povratka suosnivača Steva Jobsa u tvrtku. Slogan "Think Different" (Misli drugačije) hvalio je individualnost i kreativnost, što je rezoniralo kod mnogih potrošača.

1984 Super Bowl reklama za Macintosh je ušla u povijest kao ironični oglas koji prikazuje distopijski svijet koji kontrolira imaginarni Veliki Brat, a zatim prikazuje računalo Macintosh kao simbol individualizma i nade.

Manje legendarna ali marketinška uspješnica u stilu Applea bila je kampanja Silhouette (Siluete) s početka 2000-ih. Predstavljen je iPod, kroz scene ljudi koji plešu s iPodom uz raznoliku muziku. Pamti se i Get a Mac (Uzmi Mac) iz sredine 2000-ih. Tu su Mac računala u suprotnosti s PC-ima, a ističe se jednostavnost i prijaznost korisničkog sučelja Maca. Mnogima je ostala u sjecanju i kampanja There's An App For That (Postoji aplikacija za to). Ova kampanja iz 2009. godine promovirala je široku dostupnost aplikacija na iPhoneu i iPadu.