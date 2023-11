Kako je Apple cijeli događaj Scary Fast snimio samo iPhoneom?

Apple je ovoga tjedna predstavio nova računala, MacBook Pro i iMac, zasnovane na već trećoj generaciji svojih ARM procesora, no ta činjenica ne komentira se toliko, kao ono što je relativno sitnim fontom bilo ispisano na kraju samog predstavljanja. Cijela ta polusatna video prezentacija, koja je uključivala snimke dronom, u studiju, u eksterijeru, govornike, glumce, različite lokacije – sve to snimljeno je isključivo iPhoneom. To je ubrzo postala glavna tema komentara, budući da su Appleova predstavljanja poznata po vrhunskoj, gotovo holivudskoj, produkciji, pa je sve iznenadilo da je još jedan takav događaj nastao uz pomoć kamere na iPhoneu, a to se u snimkama nije moglo primijetiti.

Majstori hypea

No, ni to nije bilo sve. Netom po završetku eventa na Appleovom je YouTube kanalu "slučajno" osvanuo video "iza kulisa", u kojem je prikazano kako je cijeli proces snimanja protekao. Nakon kratkog je vremena on povučen, ali to je bilo dovoljno da ga mnogi odatle preuzmu i prošire Internetom, samo pojačavajući hype oko cijele priče. Marketinški bogovi iz Cupertina time su još jednom potvrdili da nitko nije bolji od njih u plasiranju viralnih sadržaja, a sada su i sami "službeno" objavili priču o nastanku video prijenosa događaja Scary Fast.

iPhone kao glavni alat

iz Applea tako potvrđuju da je cijeli ovaj video sniman isključivo kamerama mobitela iPhone 15 Pro Max. Redateljsku palicu imao je nagrađivani redatelj dokumentaraca Brian Oakes, kojem je na raspolaganju bio mobitel s mogućnošću snimanja ProRes videa rezolucije do 4K, pri 60 sličica u sekundi, spojen s vanjskom memorijom, na kojoj je zapis stvaran kodekom Apple Log, omogućavajući kreativnu slobodu te mnogo dorade i korekcije boja u postprodukciji.

Zahvaljujući novoj USB-C povezivosti, snimke su se izravno s mobitela zapisivale na povezani SSD disk, pa je filmska ekipa imala mogućnost sve snimke odmah pregledati. Prilikom snimanja su korišteni (besplatna!) aplikacija Blackmagic Camera, s profesionalnim mogućnostima ručnog podešavanja svih parametara te bežični sustav sinkronizacije audio i video opreme Tentacle Sync. Korišteni iPhonei bili su postavljeni u profesionalne stalke i rigove kompanije Beastgrip.

Obilno su, kažu, korištene mogućnosti snimanja u uvjetima slabog osvjetljenja, što je bilo ključno za snimke nastale u interijerima Apple Parka, a na snimkama "iza kulisa" vidimo i svu silu profesionalne rasvjete. Redatelj se poslužio svime što je produkciji bilo na raspolaganju, pa se tako iPhone našao na kranovima, pokretnim kolicima, dronovima i ručnim rigovima – kao da je riječ o bilo kojoj drugoj profesionalnoj kameri.

Na kraju su podijelili i svjedočanstva redatelja, snimatelja i ostatka ekipe, koji mahom potvrđuju da s iPhoneom "svatko može imati profesionalnu video opremu u džepu, koja se koristi na intuitivan način, a omogućava vrhunske rezultate". Objavili su i cijeli video "iza kulisa" ovog događaja, pa uživajte: