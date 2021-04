Od sada možete dodati virtualne lasere i konfete na Appleove Clips videozapise

Prema objavi na Appleovom Newsroomu, nova će verzija aplikacije Clips pomoću proširene stvarnosti (AR) omogućiti korisnicima dodavanje virtualnih lasera, konfeta, prizmi, disko svjetala, šarenog plesnog podija, iskrica, zvjezdane prašine i balona u obliku srca.

Naime, radi se o značajki AR Spaces, koja će omogućiti korisnicima Appleovih uređaja opremljenim s LIDAR-om, dodavanje interaktivnih efekata unutar prostorije u kojoj se nalaze. LIDAR tehnologiju trenutno koriste iPhone 12 Pro i iPad Pro modeli iz 2020. godine.

U objavi se navodi da će AR Spaces raditi s ostalim efektima ugrađenim u Clips, poput animiranih naljepnica i emojija, pa će korisnici tako u potpunosti moći personalizirati svoje videozapise. Još se 2019. godine „šuškalo“ o Appleovim AR naočalama, no do sada se to još nije ostvarilo. Poznato je da izvršni direktor Applea, Tim Cook, voli eksperimentirati s AR-om, što je i potvrdio u intervjuu za The New York Times početkom mjeseca.

„Vi i ja upravo vodimo sjajan razgovor. Vjerojatno bi mogao biti i bolji da svoju diskusiju proširimo grafikonima ili drugim stvarima koje bi se mogle pojaviti“, objašnjava Cook. Istaknuo je i svoje zamisli o tome da se AR koristi u zdravstvu, obrazovanju, maloprodaji i video igrama.