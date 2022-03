Procurili detalji o iPhoneu 14 i iPhoneu 14 Pro

Još je gotovo pola godine ostalo do očekivanog predstavljanja nove linije iPhonea, a već neko vrijeme se razni leakeri nabacuju poluprovjerenim informacijama o tome kako bi ona mogla izgledati

iPhone će ove jeseni, dakle za otprilike pola godine, dobiti verziju 14. To je jedino sigurno, a sve ostalo što se u ovom trenutku može naći u javnom prostoru su samo glasine i špekulacije koje se mogu, ali i ne moraju obistiniti. Pobrojat ćemo u ovom tekstu nekoliko informacija za koje većina leakera i analitičara smatra da su vjerodostojne, jer su potvrđene iz više izvora.

Kao prvo, serija iPhone 14 razlikovat će se od linija 12 i 13 po tome što u njoj više neće biti mjesta za najmanji iPhone, mini. Ovogodišnja ponuda će se tako sastojati samo od modela s dijagonalama zaslona 6,1 i 6,7 inča, a oni bi trebali biti podijeljeni, kao i do sada, u dva razreda: obične i Pro modele. Ljubiteljima manjih mobitela Apple će ubuduće nuditi tek iPhone SE.

Novi mobitel, stari procesor?

Osnovni će model tako postati iPhone 14, s dijagonalom ekrana od 6,1" i imat će većeg blizanca u tijelu dijagonale 6,7", imena iPhone 14 Max. Skuplji i napredniji modeli bit će iPhone 14 Pro i iPhone 14 Pro Max, istih dijagonala zaslona. Kamere će na svim modelima biti unaprijeđene, ali će njihov broj vrlo vjerojatno ostati isti kao i do sada – po dvije na "običnima" te tri na Pro modelima.

14 Pro and 14 Pro Max pic.twitter.com/39TMqVTFVc — Max Weinbach (@MaxWinebach) March 22, 2022

Kad je riječ o procesorima, postoji mogućnost da će se Apple odlučiti na neuobičajen potez. Neki provjereni izvori tvrde da će osnovni iPhone 14 imati isti SoC, A15 Bionic, poznat iz serije iPhonea 13. Nadogradnju na A16 tako bi trebali dobiti samo Pro modeli, a samo za njih bi bio i dalje rezerviran zaslon osvježavanja do 120 Hz.

Mogući izgled iPhonea 14 Pro

Sljedeća karakteristika koja bi mogla načiniti veću razliku između osnovnih i Pro modela jest izgled ekrana – naime, Apple bi u Pro varijanti mogao napokon izbaciti "notch" i okrenuti se "rupi" na zaslonu. Ona bi trebala izgledati kao "pilula plus točka", što je vidljivo na CAD nacrtima koji su ovih dana procurili u javnost. Riječ je o novom izgledu Pro modela, dok za osnovni izgled za sada nije poznat – moguće je da se Apple za njega posluži običnim "hole punch" rješenjem.

Mogući izgled iPhonea 14

Iako su neki nagađali, ili se nadali, da će ove godine Apple uspjeti upakirati velike sražnje kamere i njihove leće u tijelo mobitela na način da one ne vire iz stražnje površine – to se, kako se sada čini, ipak neće dogoditi. Izbočina s kamerama ne samo da će postati veća, nego će vjerojatno biti i deblja nego do sada.