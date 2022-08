Astronomi planiraju magnetima s dna oceana izvući dijelove međuzvjezdanog meteorita

Meteorit koji je 2014. godine izgorio iznad Papue Nove Gvineje bio je međuzvjezdanog porijekla. Potvrdilo je to američko Svemirsko zapovjedništvo oružanih snaga tek ove godine, iako su podatke o tom događaju imali nekoliko godina. Meteorit službene oznake CNEOS 2014-01-08 sada se smatra prvim potvrđenim komadom svemirske stijene koji je pao na Zemlju, a da je do nas stigao izvan Sunčevog sustava – analiza njegove putanje pokazala je da je vjerojatnost za to 99.999%.

Meteorit je bio oko pola metra u promjeru, putovao je brzinom od oko 60 kilometara u sekundi, a prilikom pada izgorio je energijom koja je usporediva s oko 1% one oslobođene atomskom bombom u Hirošimi. Astronomi su vrlo zainteresirani za pronalaženje fragmenata ovog meteorita, budući da im oni mogu pružiti prvu povijesnu priliku za proučavanje sastava nebeskih tijela izvan Sunčevog sustava.

Pecanje krhotina

Znanstvenici okupljeni u projekt Galileo sada su predložili i detaljan plan kako do tih krhotina doći. Njihov projekt uključuje ogroman magnet, veličine 2x1 metar. Taj bi se magnet povezao sajlama dugima oko 1,7 kilometara te vukao po dnu Tihog oceana, na mjestu gdje je pao međuzvjezdani "posjetitelj". Budući da se vjeruje kako je meteorit bio većim dijelom sastavljen od željeza, njegovi bi se maleni ostaci mogli prikupiti snažnim magnetom.

Mjesto potrage

Tijekom deset dana, koliko bi ovo "pecanje" trebalo trajati, očekuje se da će magnet prikupiti određeni broj krhotina, koje bi mogle mjeriti tek do 0,1 milimetra u promjeru. Za projekt su već osigurali pola milijuna dolara, a potrebno im je dodatnih 1,1 milijun kako bi se cijela stvar mogla realizirati.

"Jedina alternativa ovom načinu proučavanja međuzvjezdanih objekata izbliza jest lansirati svemirsku misiju usmjerenu prema sljedećem takvom objektu, koji bi mogao proletjeti u Zemljinom susjedstvu. No, takva bi misija bila oko 1.000 puta skuplja od naše, koštala bi oko milijardu dolara", kaže Amir Siraj, astrofizičar s Harvarda i glavni autor studije o traganju za dijelovima meteorita na dnu oceana.