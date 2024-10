Bogati političar Mike Bloomberg, proziva NASA-u, a divi se SpaceX-u koji dobiva nove državne ugovore

Mike Bloomberg, bivši gradonačelnik New York Cityja, (neuspješni) kandidat za predsjednika SAD-a i jedan od najbogatijih ljudi na svijetu, napisao je kolumnu za svoj portal u kojoj se žestoko obrušio na vladinu organizaciju NASA i njezino rasipništvo: "Program, čiji je cilj ponovno spustiti astronaute na Mjesec, potrošio je gotovo 100 milijardi dolara bez postizanja svog cilja." Bloomberg tvrdi da je misija više politička nego znanstvena te da su troškovi slanja ljudi na Mjesec "uistinu astronomski".

Ciljevi misije su nejasni

Bloomberg ističe nekoliko problema s programom, uključujući nedostatak jasnog obrazloženja. Ciljevi misije su nejasni, a postoji malo toga što ljudi mogu učiniti na Mjesecu, a da to roboti ne mogu. Rasipno trošenje je također problem, s programom koji je već potrošio 23,8 milijardi dolara, dok se procjenjuje da svako lansiranje košta najmanje 4 milijarde dolara. Nadalje, tehnologija je neučinkovita, Space Launch System nije dovoljno snažan da dovede astronaute do Mjeseca i ne može se ponovno koristiti, za razliku od SpaceX-ovih raketa. Kompleksnost programa također je problematična, uključujući složene procese poput spajanja Orion kapsule s letjelicom za slijetanje.

Bloombergova alternative SpaceX-ov Starship

Kao bolju alternativu, Bloomberg predlaže da bi SpaceX-ov Starship za višekratnu upotrebu mogao prevoziti teret i robote izravno na Mjesec uz znatno niže troškove. On napominje da NASA otkazuje ili odgađa obećavajuće znanstvene programe, poput misije Veritas na Veneru, zbog proračuna koji troši program Artemis.

Bloomberg zaključuje pozivajući porezne obveznike i Kongres da preispitaju svrhu programa i zahtijevaju odgovore od sljedećeg predsjednika. Kako on to kaže: "Što mi to, za ime svijeta, radimo?"

SpaceX-ovi novi ugovori za nacionalnu sigurnost

Kada se tako autoritativan glas obruši na vladinu agenciju i ukaže na alternativu, ne treba tražiti razloga da je u pravu jer je upravo objavljena vijest da je SpaceX osigurao nove ugovore za lansiranje svemirskih letjelica za nacionalnu sigurnost, vrijedne 733,5 milijuna dolara za devet lansiranja u sklopu programa National Security Space Launch (NSSL) Phase 3 Lane 1. Ugovori obuhvaćaju sedam misija za Agenciju za razvoj svemira (SDA) i dvije za Nacionalni ured za izviđanje (NRO), s lansiranjima planiranim za kraj 2025. i 2026. godine - sve financirano iz istog izvora, državnog proračuna. Misije SDA-a koristit će SpaceX-ovu raketu Falcon 9 za lansiranje malih satelita u konstelaciju u niskoj Zemljinoj orbiti (LEO), poboljšavajući vojne komunikacijske i obavještajne sposobnosti.