Effort.jl: cijeli svemir simuliran u jednom laptopu

Inovativni emulator oponaša ponašanje naprednih kozmoloških modela s nevjerojatnom točnošću, ponekad ih čak i poboljšava, a na prijenosnom računalu radi za nekoliko minuta

Znanstvenici sa Sveučilišta u Parmi i Waterloou razvili su inovativan emulator Effort.jl, koji omogućuje simulacije najnaprednijih kozmoloških modela kakvi se koriste za mapiranje velike strukture svemira na običnom prijenosnom računalu, u svega nekoliko minuta.

Pametna arhitektura

Umjesto da zahtijeva superračunalo, Effort.jl koristi pametnu arhitekturu strojnog učenja i napredne matematičke postupke pa s iznimnom preciznošću reproducira, a povremeno i nadmašuje, rezultate izvornog EFTofLSS modela (Efektivna teorija polja velike skale svemira).

Effort.jl koristi najsuvremenije numeričke metode i tehnike strojnog učenja kako bi pružio robusna predviđanja za kozmološke analize Marco Bonici, Guido D’Amico, Julien Bel, Carmelita Carbone

Emulator funkcionira tako da najprije "uči" tipične odgovore fizičkih modela na razne kombinacije parametara, pri čemu koristi i analitičko znanje o tome kako se promjene parametara odražavaju na konačne simulacije. To omogućava ne samo ekstremnu brzinu, već i visoku preciznost predviđanja.

Napredne simulacije

Rezultati Effort.jl-a praktički su identični onima dobivenima tradicionalnim metodama, a kod složenih analiza može uključiti dodatne detalje koji su ranije morali biti izostavljeni radi uštede vremena.

Objavljena studija dokazuje da je Effort.jl potpuno pouzdan za analizu astronomskih podataka nove generacije, poput onih iz DESI ili Euclid eksperimenta. Ovakva dostupnost naprednih simulacija na običnim računalima otvara cijeli niz mogućnosti za istraživače i nastavnike, a time i ubrzani razvoj kozmologije.