Nove snimke kometa 3I/ATLAS otkrivaju njegov rastući rep

Nedavno zabilježene slike s teleskopa Gemini South pokazuju da međuzvjezdani komet 3I/ATLAS postaje sve aktivniji dok mu rastu rep i široka koma, a tijekom snimanja nastali su i zanimljivi artefakti na slikama

U sklopu jedinstvene obrazovne inicijative "Shadow the Scientists", astronomi i studenti uspjeli su zajedničkim snagama zabilježiti impresivne nove slike međuzvjezdanog kometa 3I/ATLAS. Promatranja su provedena uživo iz kontrolne sobe teleskopa Gemini South u Čileu, a rezultirala su vrlo atraktivnim i kvalitetnim snimkama koje otkrivaju istaknuti rep i užarenu komu ovog rijetkog nebeskog posjetitelja.

Analiza boje i sastava

Uz zanimljiv vizualni prikaz, koji možete vidjeti uz članak, prikupljeni su i novi znanstveni podaci o bojama i sastavu kometa. Na novim slikama komet ima široku komu – oblak plina i prašine koji se formira oko ledene jezgre – dok se približava Suncu. Također je vidljiv i rep koji se na nebu proteže na otprilike 1/120 stupnjeva i usmjeren je suprotno od Sunca. Te su karakteristike znatno izraženije nego na ranijim snimkama, što upućuje na to da je 3I/ATLAS postao aktivniji tijekom svojeg putovanja kroz unutarnji Sunčev sustav.

"Primarni ciljevi promatranja bili su proučavanje boja kometa, koje daju naznake o sastavu i veličini čestica prašine u komi te snimanje spektra za izravno mjerenje njegovog kemijskog sastava", kažu sudionici promatranja. Znanstvenici su bili uzbuđeni vidjeti rast repa, što sugerira promjenu u česticama u odnosu na prethodne snimke s teleskopa Gemini. Zahvaljujući dobivenom spektru, tim je dobio i prvi uvid u kemijski sastav ovog međuzvjezdanog objekta, koji će nastaviti biti predmetom proučavanja sve dok nam se nalazi u "blizini".

Posebnosti fotografija

Dvije fotografije kometa 3I/ATLAS koje donosimo zanimljive su i s tehničke strane. Naime, prva slika (naslovna) sastavljena je od ekspozicija snimljenih kroz četiri filtera – crveni, zeleni, plavi i ultraljubičasti. Kako se te ekspozicije snimaju, komet ostaje fiksiran u središtu vidnog polja teleskopa. Međutim, položaji pozadinskih zvijezda mijenjaju se u odnosu na komet, zbog čega se na konačnoj slici one pojavljuju kao šareni tragovi na nebu.

International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA/Shadow the Scientist Image Processing: J. Miller & M. Rodriguez (International Gemini Observatory/NSF NOIRLab), T.A. Rector (University of Alaska Anchorage/NSF NOIRLab), M. Zamani (NSF NOIRLab)

Druga fotografija pokazuje ekspozicije snimljene na isti način, tako da je teleskop pratio komet dok je putovao nebom, no konačna slika sastavljena je tako da zamrzne pozadinske zvijezde na mjestu tijekom promatranja. Na njoj se također mogu se vidjeti dva manja obojena traga – oni su, pak, nastali od asteroida slučajno "uhvaćenih" u vidnom polju, s drugačijim smjerovima kretanja od kometa.