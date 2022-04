Gasi se projekt leteće zvjezdarnice SOFIA

U danima kada astronomi i entuzijasti diljem svijeta željno iščekuju prve rezultate svemirskog teleskopa James Webb u NASA-i je odlučeno da će njegov svojevrsni prethodnik u promatranju infracrvenog spektra, SOFIA, biti napušten. Teleskop punog imena Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy postavljen je u modificirani teretni zrakoplov Boeing 747SP, skraćenu verziju legendarnog Jumbo Jeta.

Osam godina uspješnog rada

Prvi testovi započeli su 2010., a leteća zvjezdarnica s radom je započela 2014. godine. Tijekom narednih pet godina teleskop SOFIA je odrađivao brojne znanstvene zadaće u sklopu svojeg planiranog životnog vijeka. Misija mu je 2019. godine produžena za još tri godine, no to se sada više neće dogoditi – projekt SOFIA bit će službeno ugašen najkasnije do kraja rujna ove godine.

Razlozi završavanja promatranja svemira u infracrvenom spektru pomoću ovog instrumenta višestruki su. NASA navodi kako njihova studija o narednom desetljeću astronomije i astrofizike pokazuje da leteći teleskop u Boeingu 747 više ne opravdava svoje operativne troškove. Navodi se i kako se njegove mogućnosti ne preklapaju značajno sa znanstvenim ciljevima ove agencije u budućnosti, pa je predloženo ukidanje financiranja tog programa krajem ove fiskalne godine. Iako to ne navode eksplicitno, može se zaključiti i da će dio misije ovog teleskopa preuzeti i daleko moćniji novi svemirski teleskop James Webb.

Potvrdio vodu na Mjesecu

SOFIA je bila zajednički projekt NASA-e i njemačke svemirske agencije DLR, razvijan od 1996. godine. Tijekom dosadašnjih gotovo osam godina rada, ovaj projekt zaslužan je za brojna otkrića vezana uz planete, zvijezde i galaksije, a jedna od posljednjih velikih rezultata bila je potvrda da na osunčanoj strani Mjeseca, u njegovoj regiji vidljivoj sa Zemlje, postoje tragovi vode, objavljena 2020. godine.

Galeriju javno dostupnih fotografija snimljenu ovim teleskopom možete pogledati ovdje.