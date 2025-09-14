Poput NASA-e i Kina planira zabiti svemirsku sondu u asteroid

Kineski znanstvenik najavio je plan za udar letjelice u asteroid kojim će testirati tehnologiju planetarne obrane. Uspjeh bi Kinu svrstao uz bok SAD-u u razvoju tehnologije skretanje opasnih asteroida

Sandro Vrbanus nedjelja, 14. rujna 2025. u 19:00

Kina planira naprednu svemirsku misiju s ciljem udara u asteroid i promjene njegove orbite, čime bi se testirala tehnologija za smanjenje rizika od udara nebeskih tijela u Zemlju. Ako ta planirana misija bude uspješna, Kina će postati druga zemlja na svijetu, nakon SAD-a, koja je demonstrirala takvu sposobnost u svemirskoj domeni.

Ovaj ambiciozni plan predstavio je Wu Weiren, glavni dizajner kineskog programa za istraživanje Mjeseca i akademik Kineske akademije inženjerstva. Govoreći na Međunarodnoj konferenciji o istraživanju dubokog svemira Tiandu u Hefeiju, Wu je pojasnio da je cilj demo misije kinetičkog udara testirati izvedivost obrane našeg planeta od potencijalno opasnih asteroida.

Lansiranje već ove godine

Misija, koju Kina nastoji provesti već ove godine, ciljat će zasad neimenovani maleni asteroid udaljen desecima milijuna kilometara. Očekuje se da će udar letjelice uzrokovati promjenu orbite tog asteroida za otprilike tri do pet centimetara. Plan, kao i NASA-ina misija DART iz 2022. godine, uključuje lansiranje dviju svemirskih sondi – jedne kinetičke, koja će se zaletjeti u ciljani asteroid i druge zadužene za promatranje tog događaja iz sigurne udaljenosti te procjenu uspješnosti.

Prema Wuovim riječima, letjelica za promatranje prvo će se približiti ciljanom asteroidu kako bi provela detaljna istraživanja i prikupila precizne fizikalne podatke o njemu. Nakon toga, udarna letjelica sudarit će se s asteroidom velikom brzinom, dok će događaj snimati napredni sustavi na objema letjelicama, ali i zemaljski i svemirski teleskopi. Povrh te misije, Kina u domeni planetarne obrane razvija i složenu obrambenu arhitekturu koja uključuje rano upozoravanje i odgovor na opasnost, pri čemu će kinetički udar biti primarna metoda obrane.

Wu je također istaknuo spremnost Kine na suradnju s drugim zemljama, uključujući razmjenu podataka, kako bi se uspostavio zajednički sustav obrane od asteroida, prenose kineski mediji. Očekivani datum lansiranja i detalji o ciljanom asteroidu za sada nisu otkriveni.

DART je otvorio put

Misija DART (Double Asteroid Redirection Test) u rujnu 2022. godine bila je velik uspjeh NASA-e. Tada je sonda mase 610 kilograma uspješno naciljala i velikom brzinom pogodila asteroid Dimorphos, manji dio dvojnog sustava Didymos te mu promijenila putanju čak i više negoli je to u simulacijama bilo predviđeno. Na temelju podataka iz te misije nastao je niz znanstvenih radova i zaključaka, koji su pokazali da je kinetički udar u opasni asteroid, koji bi se mogao naći na Zemljinoj putanji, validan način obrane našeg planeta – no, samo ako s pripremama i lansiranjem krenemo na vrijeme.



