Otkrivena voda na osunčanoj strani Mjeseca

SOFIA, najveća svjetska leteća zvjezdarnica, smještena u posebno za te svrhe prerađenom Boeingu 747, po prvi je puta potvrdila da na osunčanoj strani Mjeseca, i to u njegovoj regiji vidljivoj sa Zemlje, postoje tragovi vode. Ovo otkriće jučer je objavila NASA, uz napomenu da je ovo prvi puta da je voda na Mjesecu otkrivena izvan tamnih i hladnih područja koja se nalaze u sjeni, te da vode na Mjesecu očito ima više nego se to do sada mislilo.

Molekule vode otkrivene su u krateru Clavius u južnoj Mjesečevoj polutci, u koncentraciji od 100 do 412 dijelova na milijun. Za usporedbu, kažu da je to otprilike 3,5 decilitra vode u kubnom metru Mjesečevog tla. Ipak, iako zvuči mnogo, to je oko 100 puta manje vode nego se u prosjeku nalazi u tlu Sahare. Ovo otkriće ipak ima implikacije za sve buduće misije usmjerene ka Mjesecu i Marsu, jer postoji potencijal da se izvori vode na Zemljinom prirodnom satelitu iskoriste.

Odakle voda na Mjesecu?

Dosadašnje su istraživačke misije potvrdile da se u polarnim regijama Mjeseca može naći led, te kako u osunčanim kraterima postoje spojevi kisika i vodika, no ovo je prvi puta da je promatranjem potvrđeno da nije riječ o spoju hidroksila (OH) već vode (H 2 O).

SOFIA Teleskop SOFIA (Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy) u Boeingu 747 tipično leti na visini od 45.000 stopa (13,7 kilometara), gdje se nalazi iznad 99% vodene pare u atmosferi, što mu omogućava dobar pogled na svemir u infracrvenom spektru. Promjer teleskopa je 270 centimetara, a posebno je izrađen kako bi mogao prepoznati valnu duljinu svjetlosti tipičnu za molekule vode (6,1 mikrona). Leteći teleskop koristi se od 2010. godine, leti noću u etapama po desetak sati, a obično promatra zvijezde, druge galaksije, komete, maglice i ostale svemirske pojave. Ovo je bio jedan od prvih pokušaja promatranja Mjeseca putem teleskopa SOFIA, koji je proveden kako bi se testirala i ta mogućnost – i odmah je doveo do značajnog otkrića.

Iz NASA-e poručuju da je voda na Mjesec mogla doći uslijed udara meteorita koji sadržavaju vodu ili je nastala reakcijom visoko energetskih čestica koje dolaze sa Sunca. U potonjem slučaju Sunčev vjetar donio bi vodik to Mjesečevog tla, a on bi tamo reagirao s kisikom bogatim spojevima u regolitu, te stvorio hidroksil. U drugoj fazi bi zračenje nastalo udarcima mikrometeorita pretvaralo taj spoj u molekule vode.

Kad je riječ o stvaranju zaliha i "skladištenju" vode na Mjesecu, tu također postoji više teorija. Ona se sada nalazi ili koncentrirana u malenim otvorima u tlu koje su stvorili mikrometeoriti, ili je od Sunčevih zraka štite djelići regolita pa je ona rasuta po većoj površini.