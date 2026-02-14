Hubble donosi fascinantan uvid u smrt zvijezde izvrsnom snimkom maglice Jaje

Nova fotografija teleskopa Hubble otkriva složenu strukturu plina i prašine kozmičke maglice, pružajući rijedak pogled na dramatičnu transformaciju zvijezde u bijelog patuljka

Sandro Vrbanus subota, 14. veljače 2026. u 18:46
📷 ESA/Hubble
ESA/Hubble

Objavljena je nova slika svemira dobivena putem svemirskog teleskopa Hubble koja nudi dosad najjasniji prikaz maglice nazvane Jaje. Riječ je o preplanetarnoj maglici, strukturi sastavljenoj od plina i prašine koja nastaje u trenucima kada zvijezda, slična našem Suncu, doseže kraj svojeg životnog vijeka. Ovaj fenomen predstavlja privremenu fazu. Naime, "jaje" koje trenutno promatramo s vremenom će se otvoriti, otkrivajući bijelog patuljka u svom središtu, dok će odbačena ljuska formirati spektakularnu planetarnu maglicu.

Dinamični izbačaji materije

Za razliku od mnogih preplanetarnih maglica koje je teško uočiti zbog niskog sjaja, ova se maglica ističe se svojom vidljivošću. Iako središnja zvijezda još nije dovoljno vruća da ionizira okolni plin i uzrokuje njegovo samostalno svijetljenje, ona emitira snažne snopove svjetlosti. Ti snopovi probijaju unutarnji oblak prašine s obje strane, osvjetljavajući kozmičku strukturu i dajući joj izgled dragulja u svemirskom prostranstvu, pišu iz Europske svemirske agencije uz objavu fotografije.

Unutar gustog oblaka prašine izbijaju brzi tokovi vrućeg molekularnog vodika, vidljivi u podnožju svjetlosnih snopova. Ovi tokovi emitiraju infracrvenu svjetlost, koja je na novoj slici prikazana narančastim tonovima. Središnji neprozirni oblak plina u potpunosti skriva samu zvijezdu od izravnog pogleda, no njezina prisutnost i energija jasno se manifestiraju kroz ove snažne izbačaje materije i radijacije.

Okolina u vidljivom i maglica Jaje u infracrvenom spektru 📷 ESA/Hubble
Okolina u vidljivom i maglica Jaje u infracrvenom spektru ESA/Hubble

Analiza zvjezdanog srca

Oko središnjeg oblaka nalaze se koncentrični prstenovi sastavljeni od tankih i blijedih lukova plina, nastali periodičnim izbačajima materije s površine zvijezde, koji su se događali svakih nekoliko stotina godina. Svjetlost koju zvijezda emitira reflektira se od tih slojeva plina, stvarajući vizualni efekt sličan mreškanju na površini vode. Upravo način na koji molekule plina raspršuju svjetlost daje lukovima njihovu karakterističnu plavičastu boju.

Iako je izravno promatranje središnje zvijezde onemogućeno zbog njezine guste ljuske od prašine, reflektirana svjetlost znanstvenicima pruža ključne informacije o njezinim karakteristikama. Na crnoj pozadini svemira, okruženoj mnoštvom manjih zvijezda s prepoznatljivim križnim difrakcijskim šiljcima, maglica Jaje služi kao laboratorij za razumijevanje procesa koji oblikuju završne faze evolucije zvjezdanih sustava sličnih našem.

Želite li fascinantnu fotografiju preuzeti u punoj rezoluciji i iskoristiti je kao pozadinu ekrana, možete je u veličinama za sve uređaje pronaći ovdje.

