Hubble snimio bizarnu i misterioznu svemirsku eksploziju na neočekivanom mjestu

Iako je pozornost medija i astronomske zajednice u posljednje vrijeme usmjerena ka otkrićima novog svemirskog teleskopa James Webb, i njegov tri desetljeća stariji prethodnik i dalje sasvim dobro služi svrsi te otkriva nove fenomene. Posljednje u nizu takvih otkrića ostavilo je astronome zbunjenima, kako izvještava i sama NASA.

Svemirski teleskop Hubble, naime, u travnju ove je godine zabilježio svemirski događaj poznat kao LFBOT (više u okviru). Za taj fenomen astronomi ne znaju što je niti što ga izaziva, do sada ih je snimljena tek šačica, a s novim Hubbleovim opažanjem – znaju još manje, jer je ono pobilo neke postojeće teorije.

Misterij zvan LFBOT Svemirski fenomen Luminous Fast Blue Optical Transient (LFBOT) u nas se prevodi kao svijetli brzi plavi optički kratkotrajni ili prijelazni događaj. Riječ je o visokoenergetskoj svemirskoj eksploziji, jednoj od najjačih do sada poznatih i nalik supernovi, koja proizvodi izboje gama zračenja, a vidljiva je dominantno u plavom optičkom spektru. No, za razliku od supernove, LFBOT je vrlo kratkog trajanja, svoj vrhunac intenziteta i naglo slabljenje pokazuje kroz samo nekoliko dana, dok u slučaju supernove to traje tjednima ili mjesecima. Iznimno su rijetki, javljaju se u manje od 0,1% slučajeva, u usporedbi sa supernovama, a mnogi detalji o njima i dalje su nepoznati.

Svi do sada zabilježeni ovakvi događaji, od prvog otkrića 2018. godine na ovamo, snimljeni su unutar domaćinskih galaksija, i to na mjestima gdje se stvaraju nove zvijezde. No, posljednji LFBOT u nizu svemirski je teleskop Hubble snimio tamo gdje ga astronomi nisu očekivali – između galaksija. Nakon što je nekoliko teleskopa diljem svijeta otkrilo snažnu eksploziju, Hubble je bio jedini koji je u tom trenutku mogao biti preusmjeren prema njoj.

Više pitanja nego odgovora

Događaj oznake AT 2023fhn je prema podacima zvjezdarnice Zwicky Transient Facility pokazao karakteristike LFBOT-a: vrlo brzo se razvijao, svijetlio je u plavom spektru, no Hubble je otkrio njegovu neobičnu poziciju. Izvor snažnog zračenja smješten je bio oko 50.000 svjetlosnih godina od najbliže spiralne galaksije te oko 15.000 svjetlosnih godina od najbliže manje galaksije.

Hubbleova snimka događaja AT 2023fhn NASA, ESA, STScI, Ashley Chrimes (ESA-ESTEC/Radboud University)

Do sada se smatralo da je ovdje posrijedi kolaps središta zvijezde, u procesu sličnom supernovi, no takva bi zvijezda bila vrlo kratkog životnog vijeka. Ne bi imala vremena udaljiti se od svojeg "mjesta rođenja" unutar spiralne galaksije, pa bi u pravilu eksplodirala na nekom od spiralnih krakova galaksije. No, ovaj posljednji (nadimka "Finch") zabilježen je daleko od susjednih galaksija, dodatno produbljujući misterij LFBOT-ova.

Neka od mogućih objašnjenja ovog fenomena kažu da bi on mogao biti rezultat upadanja zvijezde u crnu rupu srednje veličine (između 100 i 1.000 Sunčevih masa) ili pak sudara dvaju neutronskih zvijezda, koje su se "susrele" daleko od svojih domaćinskih galaksija.

"Što više doznajemo o LFBOT-ima, to nas više iznenađuju", kaže Ashley Chrimes, glavni autor znanstvenog rada o ovom fenomenu. Rad je u predizdanju dostupan na arXivu, a bit će objavljen u časopisu Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. "Ovo otkriće postavlja više pitanja nego što ih odgovara", zaključuje Chrimes.