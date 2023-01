Kozmički timelapse za koji je trebalo puno strpljenja: 12 godina snimanja za 4,5 sekunde videa

Zvijezda HR8799 nalazi se na udaljenosti 133,3 svjetlosne godine od Zemlje, u zviježđu Pegaza. Otprilike je 1,5 puta masivnija od našeg Sunca i oko 4,9 puta sjajnija. Oko nje kruži najmanje četiri vrlo masivna egzoplaneta, plinovita diva veća od Jupitera. Budući da je riječ o relativno bliskoj nam zvijezdi, s velikim i sjajnim planetima oko sebe, taj je sustav bio prvi u povijesti u kojem su egzoplaneti opaženi izravno, 2008. godine.

Središnja je zvijezda ovog sustava sa Zemlje vidljiva golim okom, a uz pomoć modernih se teleskopa vrlo dobro mogu razaznati i planeri HR8799 b, c, d, i e. Budući da im je orbitalna ravnina prigodno postavljena za promatranje, astronomi su dobili odličan uvid u njihovo kretanje "iz ptičje perspektive".

Vrlo ubrzan video

Astrofizičar Jason Wang sada je iskoristio fotografije ovog sustava, nastale teleskopima tijekom proteklih 12 godina. Obradio ih je, kako bi s njih uklonio odbljesak Zemljine atmosfere te kako bi "zatamnio" matičnu zvijezdu. Rezultat je kratak, ali impresivan: u samo 4,5 sekunde ovog astronomskog timelapsea prikazano je razdoblje od kolovoza 2009. do svibnja 2021. godine, tijekom kojega su egzoplaneti prevalili tek dio svojeg puta oko zvijezde. Bez obzira na to, video je impresivan i donosi prizor kakav do sada nismo imali prilike vidjeti.

Prvi i posljednji kadar timelapsea, s datumima kada su nastali Jason Wang/Northwestern University

"Obično je vrlo teško vidjeti planete u orbitama. Na primjer, nije nam očito da Jupiter ili Mars kruže oko Sunca, jer živimo u istom sustavu te nemamo pogled odozgo. Astronomski su događaji ili vrlo brzi ili prespori da bi ih se zabilježilo na videu. No, ovaj video pokazuje kretanje planeta na ljudskoj vremenskoj skali. Nadam se da će omogućiti ljudima uživanje u nečemu čudesnome", poručio je Wang, autor videa i asistent fizike i astronomije na američkom sveučilištu Northwestern (savezna država Illinois).