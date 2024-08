Kraj misije svemirskog teleskopa NEOWISE

Prvi dan kolovoza ujedno je bio i posljednji dan operativnog rada NASA-inog svemirskog teleskopa NEOWISE, čime je zaključena njegova dugogodišnja misija u Zemljinoj orbiti. Osnovni cilj bio je pretraživanje neba i snimanje kometa i asteroida, s naglaskom na one bliske Zemlji, koji bi za naš planet mogli predstavljati opasnost.

Teleskop, sada poznat kao NEOWISE, lansiran je još krajem 2009. godine pod nazivom WISE (Wide-field Infrared Survey Explorer), nakon čega je do veljače 2011. godine snimao duboki svemir u infracrvenom spektru, tražio sjajne galaksije, otkrio milijune dotad neviđenih crnih rupa te radio kao instrument za snimanje najhladnijih poznatih nam zvijezda. Nakon toga ostao je bez rashladne tekućine, pa više nije mogao poslužiti za snimanje hladnih i udaljenih objekata, budući da je njegova vlastita toplina počela ometati senzore infracrvene svjetlosti.

Otkrio brojne objekte

Stavljen je stoga bio u hibernaciju, iz koje je probuđen 2013. godine. Tada je svoj rad nastavio u sklopu misije NEOWISE (Near-Earth Object Wide-field Infrared Survey Explorer), stvarajući mapu vidljivog neba s ciljem otkrivanja asteroida i kometa. U tome je bio iznimno uspješan, pa tako primjerice njegov naziv stoji i u imenu otkrivenog kometa C/2020 F3 Neowise, posljednjeg vrlo zanimljivog i golim okom vidljivog kometa, koji smo imali prilike promatrati u ljeto 2020. godine.

Kad je ponovno aktiviran, ovaj svemirski teleskop bio je u planu rada NASA-e do 2025. godine, no njegova misija ipak se zaključuje nešto ranije. Naime, visoka razina solarne aktivnosti u posljednje je vrijeme nešto značajnije zagrijala gornje dijelove Zemljine atmosfere, što je povećalo trenje samog teleskopa i počelo ga usporavati, spuštajući mu visinu orbite brže od plana. Budući da on nema vlastiti pogon, kojim bi mogao podići visinu orbitiranja, pretpostavlja se da će već do kraja ove godine propasti dovoljno, da zahvati i gušće dijelove atmosfere, pa rapidno napusti orbitu i pritom izgori.

NASA već sada rashodovala satelit i teleskop, s njega preuzela sve dosad prikupljene podatke i poslala mu naredbu za gašenje. NEOWISE ostaje zaslužan za detaljnu mapu noćnog neba, koja je nastala na temelju 1,45 milijuna mjerenja na više od 44.000 objekata Sunčevog sustava. Od oko tri tisuće objekata potencijalno bliskih Zemlji, koje je snimio, izravno je zaslužan za otkriće njih 215.