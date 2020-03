Meteor koji je eksplodirao iznad Hrvatske bio je mase 5,5 tona

Hrvatski astronomski savez objavio je preliminarne podatke pada meteora (bolida) koji se zbio prošloga petka prijepodne iznad sjeverozapadne Hrvatske. O tom smo događaju izvještavali na ovom mjestu i prenijeli nekoliko zanimljivih video zapisa. Upravo na temelju slika i video snimki, te ostalih prikupljenih podataka, koordinator Hrvatske meteorske mreže Damir Šegon izradio je preliminarno izvješće. Ono uključuje i podatke seizmičkih službi Hrvatske i Slovenije koje su ovu eksploziju bolida zabilježile kao manji potres.

Mala mogućnost pronalaska meteorita

Prema podacima koji su do sada dostupni, prelet meteora dogodio se 28. veljače u 10:30 sati po srednjoeuropskom vremenu. Procijenjena veličina tijela koje je ušlo u atmosferu i tamo izgorjelo je 1,5 metara, dok mu je masa iznosila oko 5,5 tona. Meteor je u atmosferu uletio brzinom od oko 20 kilometara u sekundi, a energija oslobođena ovim događajem procijenjena je na 0,34 kT.

Analiza putanje ukazuje na to da je let bolida završio negdje iznad Slovenije. Astronomi iz dviju zemalja sada će zajednički analizirati podatke i vidjeti postoji li mogućnost pronalaska meteorita. Manji komadi, do 10-ak grama, mogli su preživjeti eksploziju i završiti na tlu, iako ovako brzi meteori obično izgaraju u potpunosti. Ako su meteoriti ipak dospjeli na tlo, vjerojatno su se raspršili na većem području, kažu iz Hrvatskog astronomskog saveza.