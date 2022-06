Mikrometeorid pogodio zrcalo svemirskog teleskopa James Webb

Prilikom dizajna i izrade svemirskog teleskopa James Webb inženjeri i znanstvenici bili su svjesni da je njegova velika površina zrcala i toplinskog štita idealna "meta" za malene komade svemirske prašine, poznate kao mikrometeoridi, koji će se s vremena na vrijeme neizbježno zabijati u teleskop. Neizbježni sudari sa svemirskom prašinom tako su ukomponirani u planove kontrole misije Webb i u konstrukciju samog teleskopa, a prvi takav udar jednog mikrometeorida dogodio se i prije nego je uređaj pušten u rad.

NASA izvještava kako je, u vremenu između 23. i 25. svibnja, jedan od segmenata primarnog Webbovog zrcala (označen kao C3) doživio svoj prvi "bliski susret" s komadom prašine. Timovi u kontroli misije zabilježili su taj udar i odmah analizirali njegove posljedice. Nakon prvih pregleda, objavljeno je kako teleskop i dalje funkcionira na razini koja nadilazi sve očekivanja misije, unatoč "marginalno primjetnom" učinku ovog udara, zamijećenome u podacima. Detaljna se analiza, kažu, nastavlja.

Točka udara bio je segment C3

Udar jači od planiranih

Istodobno iz NASA-e poručuju kako će tijekom cijelog životnog vijeka Webba u svemiru dolaziti do sličnih udara. Primarno zrcalo ovog teleskopa sastavljeno je od 18 šesterokutnih ploča berilija, prekrivenih slojem zlata. Promjera je 6,5 metara, a prilikom njegove izrade stručnjaci su u laboratoriju simulirali udare mikrometeorida te tražili načine kako učvrstiti zrcala i pripremiti ih na slične događaje u svemiru. No, prošlomjesečni udar bio je snažniji od onih koje su modelirali i iskušavali na tlu.

"Osmislili smo i izradili Webba s dostatnom marginom performansi – u optičkom, termalnom, električnom i mehaničkom smislu – kako bismo osigurali da on ispunjava svoje ambiciozne znanstvene misije čak i nakon više godina provedenih u svemiru", kažu iz kontrole misije. Nadalje, mogućnost da Webb aktivno mijenja položaj svakog segmenta primarnog zrcala daje inženjerima dodatan manevarski prostor. U slučaju da s vremenom, iz bilo kojeg razloga, dođe do distorzije slike, precizno podešavanje orijentacije pojedinih dijelova zrcala u stanju je to kompenzirati.

Prva takva akcija kompenziranja zbog udara već je učinjena, a planirano ih je još nekoliko kako bi se obavilo dodatno fino ugađanje Webbovih instrumenata, potrebno nakon ovog sudara s mikrometeoridom. Zaključno poručuju da ovaj događaj neće imati utjecaja na raspored rada Webba te da se početak znanstvenih operacija i objava prvih fotografija i dalje mogu očekivati sukladno ranije objavljenom rasporedu.