NASA dovršila izradu svemirskog teleskopa Nancy Grace Roman

Novi opservatorij u potpunosti je sastavljen i kreće u finalnu fazu testiranja prije lansiranja planiranog za 2026. godinu. Znanstveni cilj bit će mu istraživanje egzoplaneta, tamne tvari i širenja svemira

Sandro Vrbanus nedjelja, 7. prosinca 2025. u 18:32
Svemirski teleskop Nancy Grace Roman potpuno integriran u Svemirskom centru Goddard 📷 NASA/Jolearra Tshiteya
Svemirski teleskop Nancy Grace Roman potpuno integriran u Svemirskom centru Goddard NASA/Jolearra Tshiteya

NASA-ino sljedeće veliko "oko" upereno u svemir sada je u potpunosti sastavljeno, čime se stiglo do ključnog trenutka u pripremi ove važne misije. Tehničari u NASA-inom centru Goddard Space Flight Center u Marylandu 25. studenog uspješno su spojili unutarnje i vanjske dijelove budućeg svemirskog teleskopa Nancy Grace Roman. Nakon završetka integracije, opservatorij ulazi u finalnu fazu testiranja kako bi se osiguralo njegovo precizno funkcioniranje prije prebacivanja na lansirnu rampu u Kennedy Space Center na Floridi.

Lansiranje i prije plana?

Iako je lansiranje službeno predviđeno do svibnja 2027., NASA-in je tim na dobrom putu da raketom SpaceX-a Falcon Heavy teleskop lansira u svemir već u jesen 2026. godine – što je  prilično neobično ako znamo za višegodišnja kašnjenja misije Artemis ili svemirskog teleskopa James Webb. Teleskop nosi ime po dr. Nancy Grace Roman, prvoj glavnoj astronomkinji NASA-e, čija je osobna misija bila učiniti svemirska prostranstva dostupnima svima kroz razvoj svemirskih teleskopa.

Znanstvena zajednica s nestrpljenjem iščekuje prve rezultate teleskopa Nancy Grace Roman, jer se očekuje da će on u prvih pet godina misije otkriti više od 100.000 udaljenih svjetova, stotine milijuna zvijezda i milijarde galaksija. Promatranjem u infracrvenom spektru, teleskop će imati zadatak istražiti neke od najvećih kozmičkih misterija, uključujući tamnu tvar, tamnu energiju i razloge ubrzanog širenja svemira. Prema riječima Julie McEnery, više znanstvenice na projektu, kombinacija oštrog infracrvenog senzora i širokog vidnog polja omogućit će istraživanja za koja bi drugim teleskopima trebale stotine godina.​

Moćni instrumenti teleskopa

Središnji dio teleskopa čine dva napredna instrumenta: kamera širokog vidnog polja i koronograf. Prvi od njih, Wide Field Instrument, kamera je od 288 megapiksela koja će snimati dijelove neba veće od prividne veličine punog Mjeseca, prikupljajući podatke stotine puta brže od teleskopa Hubble. Očekuje se da će tijekom petogodišnje primarne misije prikupiti čak 20.000 terabajta podataka. S druge strane, koronograf će demonstrirati nove tehnologije za blokiranje sjaja dalekih zvijezda, što će znanstvenicima olakšati izravno snimanje svjetlosti planeta koji kruže oko njih.​

📷 NASA’s Goddard Space Flight Center
NASA’s Goddard Space Flight Center

Teleskop će provoditi tri glavna "skeniranja" neba, što će činiti 75% njegove primarne misije. Ovi pregledi omogućit će astronomima praćenje evolucije svemira, proučavanje formiranja galaksija te potragu za signalima mikroléća koji mogu otkriti "planete lutalice" i izolirane crne rupe. Poseban fokus bit će na srcu naše galaksije, gdje će se pratiti stotine milijuna zvijezda u potrazi za planetima u nastanjivim zonama.​

Preostalih 25% vremena misije bit će posvećeno promatranjima koja će definirati šira znanstvena zajednica, a svi prikupljeni podaci bit će odmah javno dostupni. Takav pristup osigurava da brojni timovi znanstvenika diljem svijeta mogu istovremeno koristiti podatke za različita istraživanja. Prvi takav odabrani program je pregled galaktičke ravnine Mliječnog puta.



Naš favorit mjeseca

KEF Q3 Meta & Marantz Melody X

Donosimo spoj elegancije i kvalitetnog zvuka – Marantz Melody X M-CR612 mrežni CD receiver kao svestran izvor i KEF Q3 Meta zvučnici kao precizan, izražajan i nagrađivan par zvučnika.

Kupi

Vrhunski Wireless zvučnik kojega Vaša glazba zaslužuje.

Akcija

NAIM Mu-so 2nd generation + GRATIS maska

Chromecast, AirPlay 2, TIDAL, Spotify, Bluetooth, Roon-Ready, Internet Radio, UPnP, HDMI ARC, Multiroom, digitalni i analogni ulazi, USB, podrška za aplikacije (iOS i Android), kompenzacija prostorije, alarm i sat.

1.099 € 1.299 € Akcija

Aktivni zvučnici s integriranim A/B pojačalom.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE1 ACTIVE

Aktivni 2-smjerni zvučnici s 125mm keramičko-aluminijskim wooferom i 25mm aluminijskim visokotoncem pružaju raspon 42Hz–28kHz, snažno pojačalo od 100W, RCA/XLR ulaze, prilagodbu tona i elegantan MDF kabinet s magnetskim maskama.

1.192 € 1.490 € Kupi

Poništavanje buke svjetske klase.

Akcija

BOSE QuietComfort Ultra Headphones ANC

Bežične slušalice s aktivnim poništavanjem buke, ugrađenim mikrofonom, Bluetooth 5.3 povezivanjem i 24 sata baterije. Udoban dizajn s podesivom trakom, proteinskom kožom i uklonjivim jastučićima te USB-C punjenjem pruža vrhunsko iskustvo slušanja.

375 € 419 € Kupi

Ekskluzivna Flax membrana i TAM visokotonac.

Akcija

FOCAL Aria Evo X No1

Dvosmjerni bass-reflex bookshelf zvučnici s 16,5cm Flax bas/srednjetoncem i Al/Mg TAM visokotoncem pružaju frekvencijski odziv 55Hz–30kHz, osjetljivost 89,5dB i impedanciju 8Ω. Kompaktne dimenzije i snažna izvedba idealni su za kvalitetan stereo sustav.

1.123 € 1.498 € Akcija

Smart soundbar s Dolby Atmosom.

Akcija

BOSE Smart soundbar

Smart soundbar s Dolby Atmosom i AI načinom dijaloga pruža potpunu audio imerziju, jasne glasove i kontrolu putem Bose aplikacije. WiFi i Bluetooth 5.0 omogućuju jednostavno povezivanje, a u paketu dolaze svi potrebni kabeli i daljinski upravljač.

529 € 589 € Akcija

Dizajniran za vrhunski zvuk.

PRO-JECT E1.2 gramofon

Gramofon s remenskim pogonom i elektroničkom promjenom brzina (33/45 o/min) pruža stabilan rad, tihi ležaj, wow & flutter do 0,23%, S/N omjer 65 dB te laganu, preciznu ručku. Dolazi s pokrovom, adapterom za singlove i napajanjem.

329 € Kupi

12. generacija Uni-Q s MAT™ drivera.

Akcija

KEF LS50 Meta

Dvostazni bass-reflex zvučnici s Uni-Q aluminijskim driverima i Metamaterial Absorption tehnologijom pružaju precizan zvuk, raspon 47Hz–45kHz, maksimalni output 106dB i preporučenu snagu pojačala 40–100W. Kompaktni dizajn i vrhunska izvedba za audiofile.

1.399 € Kupi