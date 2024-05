NASA-in najstariji aktivni astronaut vraća se u svemir

Kad kemijski inženjer Don Pettit (69) ovoga ljeta poleti prema Međunarodnoj svemirskoj postaji (ISS), postat će drugi najstariji NASA-in astronaut u svemiru. Stariji od njega bio je samo legendarni John Glenn koji je imao 77 godina kad je 1998. proveo punih devet dana u svemirskom šatlu Discovery.

Izumitelj iz Los Alamosa

Upravo su Glennovi poduhvati i svemirski program Mercury bili razlog zbog kojih se Pettit za astronautski program prijavio čim je završio srednju školu. NASA ga je triput odbila, ali četvrti put su popustili.

NASA-in astronaut Don Pettit u Međunarodnoj svemirskoj postaji boravio je više od godinu dana NASA

Veteran triju svemirskih letova, Pettit je bio NASA-in časnik za ekspediciju iz 2003., upravljao je robotskom rukom za STS-126, a na Međunarodnoj svemirskoj postaji proveo je ukupno više od godine. Bio je član Synthesis Groupa, zadužen za sastavljanje tehnologije za povratak na Mjesec i istraživanje Marsa te član tima za redizajn svemirske postaje Freedom.

Svemirski patent

Prije nego što se pridružio astronautskom programu, Pettit je proveo 12 godina u Nacionalnom laboratoriju Los Alamos. gdje je, između ostalog, osmislio šalicu koja koristi površinsku napetost kako bi astronauti mogli ispijati kavu u mikrogravitaciji kao da su na Zemlji; bio je to prvi patent za izum napravljen u svemiru. On je i gorljivi znanstveni komunikator koji potpisuje dvije video serije snimljene na ISS-u: "Saturday Morning Science" i "Science off the Sphere".

U vrijeme boravka na ISS-u svjedočio je katastrofi svemirskog šatla Columbia koji se raspao tijekom ponovnog ulaska u Zemljinu atmosferu. Od sedam preminulih članova posade trojica su bili njegovi kolege iz klase, četvoricu je smatrao dobrim prijateljima. Nakon katastrofe Columbia Space Shuttlea, na zemlju se vratio nakon 5 i pol mjeseci Sojuzom TMA-1; zbog kvara na letjelici sletio je 475 kilometara izvan kursa pa su u potragu za njim morali poslati spasilačke ekipe.

Pripreme u Rusiji

Prema Međunarodnoj svemirskoj stanici Pettit bi s dva ruska kozmonauta trebao poletjeti 11. rujna svemirskom letjelicom Soyuz s kozmodroma Baikonur u Kazahstanu. Pettit će u orbiti provesti punih šest mjeseci, a u oči upada to što se u ovo doba zategnutih američko-ruskih odnosa astronaut za 72. ekspediciju na ISS priprema u poligonu Star City koji se nalazi u predgrađu Moskve.

Pettit u Johnson Space Centru u Houstonu 2019. NASA/Bill Ingalls

Pettit se u Star Cityju osjeća kao kod kuće. Neki instruktori bili su ondje i kad je prvi put došao tamo davne 1999. Ljudi se međusobno poznaju, znaju si i supruge i djecu. Njegovi su sinovi imali dvije godine kad ih je prvi put doveo u Zvjezdani grad, jedan je tamo i prohodao.

Znanost mogućnosti

Dok neki astronauti rijetke trenutke odmora na Međunarodnoj svemirskoj postaji krate čitanjem knjiga, čavrljanjem s obitelji na Zemlji ili surfanjem Internetom, Pettit je to vrijeme posvećivao onome što on sam zove "znanošću mogućnosti".

Pettit je za vrijeme boravka na Međunarodnoj svemirskoj postaji uzgojio tikvicu i o tome napisao blog u svojim "Pismima kući" NASA

Tako su tijekom misije iz 2003. njegova zapažanja o tome kako se zrnca šećera, soli i kave skupljaju u plastičnim vrećicama ispunjenim zrakom omogućila njemu i njegovom kolegi znanstveniku i astronautu Stanleyju Loveu da rasvijetle enigmatičnu ranu fazu formiranja planeta. Znanošću se Pettit namjerava baviti i u svojoj najnovijoj i najvjerojatnije posljednjoj misiji.

Snimanje svemira

U nadolazeću misiju Pettit odlazi s poboljšanom verzijom svog izuma nazvanog barn-door tracker for space photography. Riječ je zapravo o dva komada drveta spojenih šarkama i vijkom između njih. Šarku montirate tako da pokazuje prema Sjevernjači, a kameru postavite na jednu od platformi. Okretanjem vijka za četvrtinu okretaja svakih pet sekundi pomičete ploču brzinom Zemljinog gibanja. Tako je Pettit je snimio prve noćne slike gradova visoke rezolucije.

Pettit je svojednobno snimio prve noćne slike gradova visoke rezolucije NASA

Poboljšana verzija trackera koju će Pettit ponijeti sa sobom na ISS temelji na kuhinjskom mjeraču vremena s pomoću kojeg će se osovina okrenuti za jedan krug svakih 90 minuta; to će mu omogućiti ekspozicije namijenjene slikama zvijezda.