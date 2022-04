Perseverance snimio pomrčinu Sunca na Marsu

NASA-in najnoviji rover snimio je početkom ovog mjeseca do sada najdetaljniji video pomrčine Sunca koju na Marsu stvara njegov satelit Phobos

Mars je planet u Sunčevom sustavu veličinom i sastavom najsličniji Zemlji. Oko njega kruže dva prirodna satelita, Fobos i Deimos, daleko manja od našeg Mjeseca, pa stoga i neki astronomski događaji izgledaju značajno drugačije nego ovdje. Uzmimo za primjer pomrčinu Sunca – udaljenost Mjeseca od Zemlje i njegova veličina poklopile su se tako da on, u slučajevima kada prođe točno između Zemlje i Sunca, može potpuno zakloniti sjaj matične nam zvijezde.

Najbolja snimka do sada

U slučaju Marsa to nije tako, jer su mu prirodni sateliti manji. Međutim, to ne znači da se tamo ne mogu zabilježiti atraktivni prizori pomrčine. Jedan je takav događaj snimio NASA-in novi rover Perseverance 2. travnja. Korištenjem svoje kamere Mastcam-Z ovaj je rover zabilježio prolazak mjeseca Fobosa izravno ispred Sunca. Zahvaljujući opremi kojom Perseverance raspolaže, dobiven je najkvalitetniji video zapis pomrčine s Marsa – najviše "zumirana" snimka ujedno i najvišeg broja sličica u sekundi tog događaja do sada.

Na videu, kao što možete vidjeti iz priloženog, lijepo se vidi Fobos (kako kažu iz NASA-e, satelit oblika krumpira) koji zaklanja dio Sunca. Zapis će poslužiti znanstvenicima da bolje prouče orbitu Fobosa i povežu njegovu poziciju s događajima u unutrašnjosti planeta, koje uzrokuje njegova gravitacija.

Pomrčina je trajala nešto više od 40 sekundi, a i znanstvenici koji su radili na ovom projektu zapanjeni su kvalitetom snimke.

Fobos inače mjeri tek oko 19 × 22 × 27 kilometara i jedan je od najmanjih prirodnih satelita u Sunčevom sustavu (Deimos je čak i manji). Za jednu orbitu oko Marsa treba mu tek 7 sati i 40 minuta, a budući da se nalazi u tako niskoj orbiti sudbina mu je zapečaćena – kroz 50 do 100 milijuna godina sigurno će pasti na površinu Marsa.