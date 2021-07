Rusija šalje svoj znanstveni modul na Međunarodnu svemirsku postaju

Ruska će raketa Proton-M dostaviti znanstveni modul Nauka na Međunarodnu svemirsku postaju (ISS), koji je trebao biti lansiran još 2007. godine, no zbog određenih se problema to odgodilo sve do ove srijede, 14. godina kasnije.

Naime, riječ je o modulu veličine 13 x 4,1 metar, težine više od 20 tona, koji će nakon osam dana putovanja „sletjeti“ na ruski dio ISS-a te će služiti i kao kabina za posadu s vlastitim sustavom za održavanje života, piše HINA.

U priopćenju Ruske svemirske agencije (Roscosmos) kažu da je modul Nauka stvoren na konstruktivnoj i tehnološkoj osnovi funkcionalnog teretnog bloka Zarya te da je namijenjen provedbi ruskog programa znanstvenih i primijenjenih istraživanja te eksperimenata.

„Nakon što se novi modul pusti u rad, ruski će segment dobiti dodatno mjesto za rad i skladištenje tereta, mjesto za opremu za regeneraciju vode i kisika, a poboljšat će se i uvjeti boravka kozmonauta te povećati sigurnost cijele posade ISS-a“, navode iz Roscosmosa.

Iza razvitka ovog modula stoji ruski aeronautički proizvođač RSC Energia u suradnji s Državnim svemirskim centrom za istraživanje i proizvodnju Kruničev.