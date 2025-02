NASA opet mijenja plan kako 'nasukane' astronaute što prije vratiti na Zemlju

Zbog tehničkog problema na SpaceX-ovoj letjelici Dragon C213, u akciju vraćanja dvoje američkih astronauta krenut će stariji model C210, čime se odgađa privatni let do Međunarodne svemirske postaje

NASA bi uskoro trebala objaviti novi plan za povratak dvoje astronauta Butcha Wilmorea i Suni Williams na Zemlju već 19. ožujka, javlja Ars Technica. To je otprilike dva tjedna ranije od postojećeg plana za njihov let kući s Međunarodne svemirske postaje. Podsjećamo, Wilmore i Williams doletjeli su do postaje Boeingovim Starlinerom u lipnju 2024. Nevolje dvoje astronauta započele su nakon što je ta letjelica iskusila značajne probleme s pogonom pa se postavilo pitanje kojoj će se letjelicom, i kada, dvoje pilota vratiti na Zemlju. Izbor je na kraju pao na Dragon C213, novu letjelicu tvrtke SpaceX Elona Muska.

Tehnički problemi

Dvoje astronauta trebalo se prema planu vratiti u veljači. U međuvremenu je otkriven tehnički problem na C213 pa je NASA u prosincu odgodila akciju za kraj ožujka ili kasnije.

Wilmore i Williams kući bi mogli krenuti 19. ožujka, nakon što u svemiru provedu 286 dana NASA

SpaceX i NASA još uvijek nisu otklonili kvar na C213, navodno povezan s baterijama, i postalo je jasno da letjelica neće biti spremna do kraja travnja. Zbog toga je NASA od SpaceX-a zatražila da umjesto nje pripremi već ranije korišten C210. Poznata kao Endurance, ova višekratna svemirska letjelica trebala je u proljeće do svemirske postaje poletjeti u privatnoj misiji Axiom-4. No, sad je prenamijenjena za hitni povratak dvoje astronauta, što će pak odgoditi polazak privatne misije za neko drugo vrijeme.

Politički bodovi

Očekuje se da bi, nošeni SpaceX-ovom letjelicom C210, Wilmore i Williams kući mogli krenuti 19. ožujka, nakon što u svemiru provedu 286 dana. Daleko je to od rekorda, ali i puno dulje od njihove izvorne misije koja je trebala trajati između osam i 30 dana.

Njihov slučaj u međuvremenu je iskorišten i za skupljanjepolitičkih bodova. Nakon što je nedavno Musk Bidenovu administraciju okrivio što je dvoje "nasukanih” austronauta tako dugo ostavila u svemiru, javio se i predsjednik Trump rekavši kako je "upravo zamolio Elona Muska i @SpaceX da 'idu po' 2 hrabra astronauta koje je Bidenova administracija praktički napustila u svemiru”.

Wilmore i Williams doletjeli su do Međunarodne svemirske postaje Boeingovim Starlinerom još u lipnju 2024. NASA

Povratak astronauta Trump i Musk će vjerojatno proglasiti svojim političkim uspjehom. No, valja znati da je NASA na rezervnom planu njihovog povratka radila i prije Trumpovog ulaska u Bijelu kuću. Naime, kad bi se nastavilo čekati da se na SpaceX-ovoj letjelici Dragon C213 ukloni kvar, ljudima u svemirskoj postaji zaprijetila bi nestašica hrane, vode i drugih zaliha.