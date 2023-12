Signali brzih svemirskih izboja radiovalova pretvoreni u glazbu produbljuju njihov misterij

Neobični, tajanstveni, neobjašnjivi – takvim se epitetima najčešće opisuju pojave u astronomiji poznate kao brzi izboji elektromagnetskog zračenja (fast radio burst, FRB), signali koji dolaze iz različitih dijelova svemira, obično u vrlo pravilnim razmacima, traju iznimno kratko (od djelića milisekunde pa do nekoliko sekundi), na izvorištu su prilčino snažni, a za sada im nije otkriven izvor. Taj kozmički misterij astronomi su do sada povezivali s magnetarima, vrlo gustim neutronskim zvijezdama ili pak crnim rupama, supernovama, pa i – kao što to obično biva – s mogućom izvanzemaljskom inteligencijom.

Signal FRB-a na ksilofonu

Misterij FRB-a i dalje je nerazjašnjen, a novi rad objavljen u časopisu Monthly Notices of the Royal Astronomical Society donosi nove informacije o jednom novom izvoru brzih elektromagnetskih izboja zračenja. Riječ je o nizu opažanja izboja iz FRB-a oznake 20220912A, tijekom dva mjeseca "slušanja" njegovih valova putem SETI-jevog radioteleskopa Allen Telescope Array. No, umjesto da razotkrije neke detalje o izvoru zračenja, novi rad otvara više pitanja nego što ih odgovara.

Naime, kod ovog je izvora zabilježeno 35 brzih izboja, koji otkrivaju fascinantan uzorak. Svi oni su, kao i u dosadašnjim slučajevima, pokazali promjenjivu frekvenciju. U prvim trenutcima do Zemlje stižu valovi viših frekvencija, koja potom pada prema kraju FRB-a, no u ovom slučaju primijećen je i značajan pad kad je riječ o srednjim frekvencijama.

Tako se većina visokih tonova čuje u prvim sekundama, a većina dubokih tonova pri kraju signala – što su pokušali i približiti javnosti pretvaranjem FRB signala u zvuk ksilofona. To zvuči "kao da svirač ksilofona više puta udara u najnižu dostupnu letvicu na instrumentu", opisuju astronomi fenomen koji do sada nije viđen kod ovakvih izvora zračenja.

Poslušajte kako zvuči FRB:

"Ovaj rad je uzbudljiv jer daje i potvrdu poznatih svojstava FRB-a i otkrivanje nekih novih" – poručuje dr. Sofia Sheikh iz instituta SETI te dodaje: "Sužavamo moguće izvore FRB-ova, na primjer, na ekstremne objekte kao što su magnetari, ali niti jedan postojeći model ne može objasniti sva svojstva koja su do sada opažena".

Dinamički spektar signala FRB 20220912A Sofia Z. Sheikh et al., SETI Institute

Tijekom ove kampanje snimanja FRB-a 20220912A, koja je trajala ukupno 541 sat, zabilježeno je 35 sličnih signala. Međutim, razmaci među njima nepravilni su, pa astronomi nisu uspjeli otkriti prema kojem se obrascu (ako on uopće postoji) ponavljaju. To dodatno ilustrira, kažu, nepredvidivu i tajanstvenu prirodu ovih snažnih izboja radiovalova, koji u samo tisućinki sekunde proizvedu onoliko energije koliko naše Sunce proizvede kroz cijelu godinu.