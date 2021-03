Sutra pored Zemlje prolazi najveći poznati asteroid ove godine

Jedan od asteroida iz skupine Apollo, službenog naziva (231937) 2001 FO 32 i promjera od oko 440-680 metara, klasificiran kao potencijalno opasan za Zemlju, proletjet će pored našeg planeta tijekom ove nedjelje, 21. ožujka. Bit će to najveći poznati asteroid koji će nam navratiti u kozmičko "susjedstvo" ove godine, a opasnosti za sudar sa Zemljom nema. Ovaj će komad svemirske stijene najbliže Zemlji prići na oko 2 milijuna kilometara.

Astronomi su ovaj asteroid otkrili 2001. godine i prilično mu dobro poznaju putanju. Ona je za sada vrlo precizno predviđena do 2196. godine, do kada on sigurno za naš planet ne predstavlja opasnost – klasifikacija "potencijalno opasnoga" odnosi se, naime, na vremensku skalu mjerenu u tisućama godina.

No, ono što je zanimljivo kod ovog asteroida jest njegova neuobičajeno velika brzina i izdužena i nagnuta orbita. Zbog takve orbite 2001 FO 32 značajno ubrzava kada dođe u blizinu Sunca, pa se kroz unutarnji Sunčev sustav kreće brzinom od oko 124.000 km/h, brže nego velika većina asteroida koje imamo prilike proučavati. Kada je najbliže Suncu, ovaj asteroid bliži mu je nego Merkur, a u najdaljoj točki orbite od Sunca je udaljen dvostruko više nego Mars.

Bijela linija prikazuje putanju asteroida 2001 FO32

Prilika za proučavanje

Ipak, iako će biti prilično udaljen od nas, sutrašnji će prolazak asteroida ponuditi znanstvenicima priliku da ga pobliže prouče. Svojim će ga teleskopima moći snimiti "izbliza", te preciznije procijeniti njegovu veličinu i oblik, a na temelju svjetline i reflektivnosti površine moći će zaključiti i nešto više o njegovom sastavu.

NASA Infrared Telescope Facility na Havajima

Primarni alat u ovom promatranju bit će NASA-in infracrveni 3,2-metarski teleskop IRTF na Havajima, koji će svojim spektrografom, uređajem za "svemirsku geologiju", izmjeriti kemijske potpise u odrazu svjetlosti koji dolazi s površine asteroida. Iz toga će astronomi dobiti detalje o kemijskom sastavu, saznati do kojih je minerala sazdan, a samim time će moći i točnije procijeniti njegovu masu.