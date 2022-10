U utorak djelomična pomrčina Sunca vidljiva iz naših krajeva, evo kako i gdje je promatrati

Pomrčina Sunca nastaje kada se Mjesec nađe između Zemlje i Sunca, pa zakloni njegov dio, bacajući sjenu na određeni dio našeg planeta. Svake godine dogodi ih se dvije do pet, a u našim krajevima imamo prilike taj astronomski događaj vidjeti svakih nekoliko godina. Zadnja nešto veća pomrčina bila je 2015.,g godine, a ona 2021. je bila jedva vidljiva, jer je Mjesec prekrio tek maleni dio Sunca, promatrano iz naših krajeva.

Ovoga utorka slijedi nam novi takav događaj, a sljedeći je "zakazan" za 2025. godinu (i ponovno će biti jedva zamjetan). Posljednja potpuna pomrčina Sunca vidljiva iz naših krajeva dogodila se 1961. godine, a sljedeća će se dogoditi tek 2081. godine. Dakle – imate li prilike, a meteorološki vam uvjeti to dozvole, pogledajte u nebo u utorak oko podne. U nastavku donosimo informacije o tome gdje možete organizirano i sigurno promatrati pomrčinu te kako to učiniti u vlastitom aranžmanu.

Kada?

Djelomična pomrčina Sunca dogodit će se u utorak, 25. listopada 2022. Početak će biti u 11:20h, maksimum u 12:21h, a završetak u 13:24h. Mjesec će svojom površinom, gledano iz Hrvatske, baciti sjenu i u maksimumu pomrčine pokriti oko 1/3 Sunca, a djelomična pomrčina će trajati 2 sata i 3 minute.

Shematski prikaz pomrčine vidljive iz Zagreba, u 12:21h timeanddate.com

Gdje?

DARUVAR

Organizator: Astronomsko društvo Kumova slama

Mjesto: Trg kralja Tomislava

Vrijeme: 11:30 – 13.30

ĐAKOVO

Organizator: Astronomsko društvo "Orion"

Mjesto: Trg J. J. Strossmayera

Vrijeme: 11:00 – 14:00

KOPRIVNICA

Organizator: Astronomsko društvo Koprivnica

Mjesto: u centru Koprivnice

Vrijeme: 11:15 - 13:30

KORČULA

Organizator: Astronomska udruga Korčula

Mjesto: igralište ispred Osnovne škole Petra Kanavelića

Vrijeme: 11:30 – 13:00

KRIŽEVCI

Organizator: Astronomsko društvo Perzeidi

Mjesto: Trg Josipa Jurja Strossmayera

Vrijeme: 11:00 – 14:00

KUTINA

Organizator: Astronomsko društvo „Ivan Štefek"

Mjesto: istočno dvorište Osnovne škole Mate Lovraka

Vrijeme: 11:00 – 13:00

LASTOVO

Organizator: Turistička zajednica Općine Lastovo i Park prirode Lastovsko otočje

Mjesto: ispred Kneževa dvora

Vrijeme: 11:00 – 13:30

LOŠINJ

Organizator: Astronomsko društvo „Leo Brenner"

Mjesto: Trg RH (Mali Lošinj)

Vrijeme: 11:00 – 13.30

PULA

Organizator: Astronomsko društvo "Istra" - Pula

Mjesto: Zvjezdarnica na Monte Zaru (Pula)

Vrijeme: 11:15 - 13:30

RIJEKA

Organizator: Akademsko astronomsko društvo Rijeka

Mjesto: terasa Astronomskog centra Rijeka

Vrijeme: 11:00 - 13:30

SISAK – SELA

Organizator: Prirodoslovno astronomsko društvo Sisak

Mjesto: Osnovna škola Sela

Vrijeme: 11:30 – 13:30

SPLIT

Organizator: Zvjezdano selo Mosor

Mjesto: Zapadna obala

Vrijeme: 11:30 – 13:30

ZADAR

Organizator: Astronomsko astronautičko društvo Zadar

Mjesto: Pozdrav Suncu

Vrijeme: 11:15 - 13:30

ZAGREB

Organizator: Astronomsko društvo Beskraj i platforma 1POSTOZAGRAD

Mjesto: livada sa zapadne strane Mamutice (budući park kao dio Plave potkove)

Vrijeme: 11:00 - 13:30

Više informacija: Hrvatski astronomski savez

Zona totaliteta, odnosno lokacija s koje se vidi potpuno prekrivanje Sunca, ovoga puta je u na području Kazahstana i središnje Rusije timeanddate.com

Kako?

Na organiziranim promatranjima sva oprema za sigurno promatranja bit će dostupna posjetiteljima. Želite li pomrčinu pogledati sami, nikada i ni pod kojim uvjetima ne gledajte izravno u Sunce bez odgovarajućih pomagala. Sunčane naočale nisu dovoljna zaštita, već je potrebno imati posebne filtere (maska za zavarivanje s razinom zaštite 13 je donekle dobra amaterska zamjena).

Osim izravno, pomrčinu možete promatrati i neizravno, izradom kamere obscure, koja se može izraditi u nekoliko minuta od kutije za cipele i materijala koje sigurno imate kod kuće. U nastavku donosimo kratke video upute.

Što?

Na nebu ćete vidjeti Sunčev disk, djelomično zaklonjen Mjesecom. Tijekom dva sata on će polako prelaziti preko gornjeg ruba Sunca, pa vremena za promatranje i podešavanje opreme imate dovoljno. No, sve to je uzalud ako će nebo biti prekriveno oblacima – a kako sada stvari stoje, vjerojatnost za to postoji u velikom dijelu sjeverozapadne Hrvatske.