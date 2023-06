Više od 45.000 galaksija u jednoj fotografiji s teleskopa James Webb

NASA, ESA, CSA, Brant Robertson (UC Santa Cruz), Ben Johnson (CfA), Sandro Tacchella (Cambridge), Marcia Rieke (University of Arizona), Daniel Eisenstein (CfA). Image processing: Alyssa Pagan (STScI)

Jedno od fundamentalnih pitanja u astronomiji danas je ono o procesu i vremenu nastanka prvih zvijezda i galaksija. Najmoćniji teleskop koji trenutačno imamo, svemirski teleskop James Webb, dio svojeg vremena odvaja i za promatranja najudaljenijih i najtamnijih galaksija, čijim promatranjem znanstvenici žele doći do nekih od ključnih informacija, kako bi odgovorili na spomenuto pitanje.

Tajne nastanka prvih galaksija

U sklopu projekta JADES (JWST Advanced Deep Extragalactic Survey) ovaj znanstveni teleskop već neko vrijeme snima duboki svemir svojom kamerom bliskog infracrvenog spektra (NIRCam), a zabilježio je stotine galaksija koje su već postojale kada je svemir bio star manje od 600 milijuna godina. Ne samo da je otkrio da su galaksije postojale i u tako ranoj fazi svemira, već ih je ovaj projekt pronašao daleko više nego što su astronomi očekivali.

Dio veće fotografije, "teške" 125 MB

Te galaksije obiluju i signalima o nastanku mladih zvijezda, koje su bile ključ procesa reionizacije svemira, čime je on postao proziran kao što je to danas – nasuprot "maglovitom" stanju prije toga, kada je svemir bio ispunjen plinom neprozirnim za vidljivu svjetlost. Prije promatranja teleskopom Webb bilo je poznato tek desetak tako starih galaksija, s najvećim crvenim pomakom. Danas ih je već poznato gotovo tisuću.

Još jedan zanimljiv detalj

No, uz ova dugotrajna opažanja udaljenih i tamnih galaksija, Webb je neminovno morao snimiti i one koje su mu se našle "na putu", mlađe i bliže galaksije. Promatrajući predio neba poznat kao južno polje GOODS, senzori Webba snimili su u jednom kadru preko 45.000 galaksija. Time smo dobili novu fascinantnu fotografiju dubokog svemira, kakvu do sada nismo imali prilike vidjeti. Želite li je proučiti u punoj rezoluciji (12.097 x 8.482 piksela), možete je pronaći na ovom mjestu.