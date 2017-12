Pohvale za The Grand Tour snimljen u Hrvatskoj

Clarkson, Hammond i May proteklog su ljeta boravili u Zadru i okolici, vidjeli smo to po raznim rubrikama vijesti, no sve do sada nismo znali što su točno tamo radili i kakav su prilog snimali. Sve dok ovoga petka na Amazon Prime Videu nije postala dostupna nova epizoda.

Nazvana "Unscrpited" (bez scenarija), kao odgovor na česte prigovore da su im video prilozi često pretjerano inscenirani, četvrta epizoda druge sezone The Grand Toura donosi veliki prilog sniman "bez scenarija" – i to u Hrvatskoj.

U Zadar su popularni voditelji došli s Audijem TT RS, "nekom skelom", i – Ladom Rivom. Njihove avanture po Zadru i okolici uključivale su standardne utrke ubrzanja, lijepe Hrvatice, gašenje požara, kanadere, izbjegavanje hrvatskih paparazza i slične dogodovštine (da ne spoilamo previše), a sve začinjeno prilično dobrim štosovima, tipičnima za ovaj trojac.

Britanci su već ovu epizodu prozvali najduhovitijom do sada, a mi, ipak malo pristrani, složit ćemo se s njima.