Tvrtka Tesla Inc oslobođena krivnje za nesreću

Kalifornijski sud donio je presudu u slučaju Justine Hsu protiv Tesla Inc i to u korist tvrtke. Justine Hsu, stanovnica Los Angelesa, tužila je proizvođača električnih vozila 2020., rekavši da je njezin Tesla Model S skrenuo u rubnjak dok je bila na autopilotu, a zatim se aktivirao zračni jastuk 'tako snažno da joj je slomio čeljust, izbio zube i izazvao živac oštećenje njenog lica.' Tvrtka Tesla Inc je odmah odbacila odgovornost za nesreću koja se dogodila 2019. godine.

Sud je zaključio kako Teslin Autopilot nije odgovoran za nesreću, jer nije zakazao, već je za nesreću odgovorna vozačica. Proizvođač električnih vozila jasno je upozorio da softver za djelomično automatiziranu vožnju nije samonavodeći sustav. Nakon presude, jedan od porotnika, Mitchell Vasseur rekao je za da su on i njegovi kolege porotnici osjećali loše zbog tužiteljice, no na kraju zaključili da Autopilot nije kriv. 'To nije auto koji samostalno vozi. To je automatska pomoć i tvrtka je naglasila da vozač mora uvijek biti svjestan.' dodao je.

Ovo je prvi ovakav slučaj na sudu, koji uključuje djelomično automatizirani softver za vožnju. Presuda je ključna jer se Tesla priprema za niz drugih testiranja u vezi s poluautomatskim sustavom vožnje, za koji je izvršni direktor Elon Musk tvrdio da je sigurniji od ljudskih vozača. Iako ishod ovog suđenja nije pravno obvezujući u drugim slučajevima, on služi kao orijentir koji pomaže odvjetnicima Tesle i drugih tužitelja da usavrše svoje strategije, kažu stručnjaci. Uz ovaj djelomično automatizirani Autopilot, Tesla namjerava u budućnosti uvesti i potpuno automatizirani sustav (FSD), koji je, prema riječima Elona Muska, ključan za daljnji razvoj tvrtke.