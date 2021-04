Američki predsjednici mogli bi ovim zrakoplovom letjeti brže od zvuka

Američki startup Exosonic razvio je koncept zrakoplova koji je zainteresirao Ratno zrakoplovstvo SAD-a, koje ga namjerava pretvoriti u najbrži do sada Air Force One, brzine čak 1,8 Macha

Prošle se godine doznalo kako bi američke vlasti, kroz svoje Ratno zrakoplovstvo, mogle krenuti u nabavku novog predsjedničkog zrakoplova Air Force One. Ne mislimo pritom na još 2019. godine naručene dvije prerađene verzije Boeinga 747-800, koje će zamijeniti sadašnji 747-200, nego na sasvim novi model aviona koji bi trebao povremeno postati Air Force One – i to prvi koji bi imao mogućnost probijanja zvučnog zida.

CNN je nedavno ekskluzivno dobio uvid u futuristički putnički zrakoplov koji razvija kalifornijska tvrtka Exosonic. Njihov mlazni avion u osnovnoj varijanti ima mogućnost smjestiti do 70 putnika, no kada bi bio prerađen u predsjednički kapacitet bi mu se smanjio na tek 31. Samim time ne bi mogao u potpunosti preuzeti ulogu Boeingovog predsjedničkog zrakoplova, kojim predsjednik SAD-a može prevesti veliku pratnju, novinarske ekipe i suradnike, već bi bio korišten povremeno, kada se za to ukaže potreba. Isto tako povremeno bi se koristio i kao Air Force Two, službeni zrakoplov potpredsjednika SAD-a (tj. potpredsjednice).

Nadzvučni Air Force One

Exosonicov zrakoplov iznimno je izduženog profila i zamišljen je kao nadzvučni, najviše brzine do čak 1,8 Macha (2.222 km/h). Zbog jedinstvenog oblika trebao bi proizvoditi razmjerno nisku buku prilikom probijanja zvučnog zida, što znači da udarni val ne bi značajno remetio život na tlu u slučaju da piloti odluče probiti zvučni zid nad naseljenim mjestom.

Proizvođač navodi da bi dolet ovakvog zrakoplova bio oko 5.000 nautičkih milja (9.260 kilometara). Sve to zainteresiralo je Ratno zrakoplovstvo SAD-a koje sada s ovim startupom radi na tome da se ovaj zrakoplov zaista jednog dana integrira u predsjedničku flotu.

Obećava se niska razina buke pri soničnom udaru

Interijer je osmišljen kako bi nudio udobnost, luksuz i privatnost potrebnu osobi koja obnaša najvišu političku dužnost u zemlji. U kabini se nalaze dva privatna apartmana, malena sala za sastanke koja može primiti troje ljudi, uz još nekoliko zasebnih kabina s klasičnim rasporedom sjedenja.

Većina sjedalica može se okretati ili pretvoriti u ležaj, pa se uredi i kabine mogu prilagođavati potrebama putnika. Exosonic očekuje da bi njihov nadzvučni putnički zrakoplov mogao poletjeti do sredine 2030-ih godina.