Novi zrakoplovi Air Force One značajno poskupjeli zbog pandemije

Air Force One naziv je za zrakoplov kojim leti predsjednik SAD-a. Poznata je stvar da se ovaj "call sign" koristi u komunikaciji s bilo kojim zrakoplovom kojim bi predsjednik letio, no najčešće se ime poistovjećuje s jednim od dva trenutačna predsjednička zrakoplova. Oba izgledaju identično, nastali su preradom Boeinga 747-200 i upotrebi su još od 1990. godine. Upravo zbog godine proizvodnje nedavno je odlučeno kako će ured predsjednika dobiti dva nova zrakoplova do 2024. godine, a posao je ponovno povjeren Boeingu.

Ovoga puta američka će zrakoplovna kompanija preraditi model 747-800 dodajući im sve potrebne funkcije i prostorije interijera, stepenice na ulazima, kao i svu silu tehnologije potrebnu za održavanje kompletnog predsjedničkog kabineta i komunikacija u zraku. Naravno, tu su i sigurnosne nadogradnje, primjerice sustav za zavaravanje projektila i zaštita od elektromagnetskih udara, i sve što je potrebno da zrakoplov, u slučaju krajnje nužde, može neko vrijeme biti samoodrživ ma gdje se nalazio.

U početku odmah problemi

Boeing je, kako prenose američki mediji, s projektom nadogradnje započeo prošle godine, uklanjanjem svih suvišnih dijelova, da bi 25. veljače ove godine krenuo u proces ugradnje novih sustava. Bilo je baš na početku koronakrize, koja je sada značajno utjecala i na ovaj posao. Zbog velikog broja zaposlenika koji su bili pozitivni na COVID-19 Boeing je morao zaustaviti proizvodnju, pa tako i proces preobrazbe dviju 747-ica u Air Force One.

Air Force One danas je isti onaj iz 1990. godine

Zbog "inženjerskih neefikasnosti" izazvanih pandemijom, kažu, već sada nabrali su dodatnih 168 milijuna dolara dodatnih neplaniranih troškova koje će kompanija morati samostalno namiriti. Troškovi se odnose na "promjenu osoblja, nedostatak stručnjaka, promjenu rasporeda rada, te viših planiranih ostalih troškova koji će uslijediti u narednim fazama projekta", stoji u financijskom izvješću Boeinga.

Ukupni planirani budžet koji je Bijela kuća izdvojila za dva nova zrakoplova je 3,9 milijardi dolara. Iako vlastima Boeing neće zaračunati dodatne troškove, procjenjuje se da bi sve skupa moglo koštati i do 5,3 milijardi dolara – a gubitak će morati podnijeti Boeing. Za sada nije poznato hoće li pandemija i financijski problemi odgoditi isporuku prvog novog Air Force Onea ili će kompanija ipak isporučiti zrakoplov 2024. godine.