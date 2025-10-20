Boeing 737 MAX opet u središtu pozornosti: "nešto s neba" mu je razbilo vjetrobran

Tijekom leta United Airlinesa iz Denvera prema Los Angelesu prošloga tjedna došlo je do snažnog udara u vjetrobran pilotske kabine, no avion je sigurno sletio u Salt Lake City

Američka Nacionalna agencija za sigurnost prometa (NTSB) potvrdila je da provodi istragu o incidentu u kojem je avion United Airlinesa pretrpio znatno oštećenje na vjetrobranskom staklu tijekom leta iznad Utaha. U pitanju je model zrakoplova koji se čini kao magnet za probleme, Boeing 737 MAX, koji je u četvrtak letio na ruti Denver – Los Angeles, bio je prisiljen na izvanredno slijetanje u Salt Lake City. Povod tome bio je udarac nepoznatog objekta u zrakoplov na visini od oko 36.000 stopa (oko 11 km).

Prema dostupnim informacijama, udar se dogodio u gornjem desnom dijelu pilotskog prozora, pri čemu je došlo do pucanja vanjskog sloja stakla i oštećenja metalnog okvira. Fotografije objavljene na društvenim mrežama pokazale su duboke pukotine i manja oštećenja u kabini, ali i ozljede na pilotovoj ruci od staklenih krhotina. Tlak u kokpitu ostao je stabilan.

Potraga za uzrokom

Kapetan zrakoplova, prema navodima portala AvBrief, opisao je objekt koji je pogodio letjelicu kao "svemirski otpad", no to zasad nije potvrđeno. NTSB je priopćio da prikuplja radarske, vremenske podatke i zapise letačkih uređaja kako bi utvrdio podrijetlo i prirodu objekta. U službenoj objavi na platformi X, agencija je najavila da će oštećeni vjetrobran biti poslan u laboratorij na ispitivanje. Cilj je utvrditi je li riječ o udaru meteoritskog fragmenta, svemirskog otpada, ili pak komada leda ili druge tvari iz atmosfere. Tijekom preusmjeravanja prema Salt Lake Cityju posada je spustila visinu leta s 36.000 na 26.000 stopa kako bi smanjila pritisak na preostale slojeve oštećenog stakla.

These are now everywhere so: pic.twitter.com/vBdotuYXae — JonNYC (@xJonNYC) October 19, 2025

Unatoč snažnom udaru, posada je avion uspješno preusmjerila te je let United 1093 sletio bez teškoća u Salt Lake Cityju. Putnici nisu zadobili ozljede, a zrakoplov je ostao na zemlji radi daljnje tehničke kontrole. Stručnjaci ističu da je riječ o iznimno rijetkom događaju – možda i prvom zabilježenom slučaju da je zrakoplov pogođen nepoznatim objektom na toj visini.