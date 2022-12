Bugarski startup razvija autonomne teretne zrakoplove za dostavu diljem Europe

Lagani zrakoplov srednje veličine, ali bez pilotske kabine ili prostora za putnike, samo s teretnim prostorom i pogonjen automatikom – to je proizvod koji je osmislila i razvija mlada bugarska kompanija Dronamics. Njihov bi bespilotni zrakoplov Black Swan trebao poslužiti kao "transportni kombi" za brzu dostavu paketa i izvođenje drugih oblika logističkih operacija, od zračne luke do zračne luke, na relacijama dugima do 2.500 kilometara. Cilj je ostvariti brzu i efikasnu logističku vezu među gradovima te tako osnažiti industriju dostave i trgovine.

Crni labud

Dronamics ujedno je i prvi proizvođač zrakoplova koji ima dozvolu za njihov autonomni let na području Europe, a za svoj su ambiciozni projekt prošloga mjeseca dobili 2,5 milijuna eura pomoći Europske komisije, u sklopu paketa Europskog vijeća za inovacije. S tim će novcem ubrzati rad na dovršetku dronova i njihovom prvom letu, što je zakazano za 2023. godinu.

Tehničke specifikacije "Crnog labuda" otkrivaju njegove prednosti. Trebao bi biti oko 50% jeftiniji od usporedivog klasičnog teretnog zrakoplova. Planirana nosivost mu je 350 kilograma, uz 3,5 m3 teretnog prostora, što je također usporedivo s dostavnim vozilima srednje veličine.

No, za razliku od kombija, Black Swan će letjeti na visini do 20.000 stopa (6 km), brzinama do 200 km/h te neće trebati pilota. Raspon krila mu je 16 metara, dužina trupa 8 metara, a promjer 1,3 metra. Poletjeti i sletjeti može na bilo kojoj pisti zračne luke dugoj najmanje 400 metara. To znači da bi se dostava unutar istog dana ovim bespilotnim zrakoplovom mogla obavljati unutar cijele Europe, povezujući oko tri tisuće postojećih zračnih luka.

Pogon je klasični, s unutarnjim izgaranjem, ali je motor pogonjen biogorivom pa bi trebao stvarati oko 60% manje emisija štetnih plinova od postojećih usporedivih zrakoplova. S vremenom pogon bi trebao prijeći na sintetička goriva ili vodik, kažu iz Dronamicsa.

Kompanija za sada ima funkcionalni umanjeni (1/4) prototip, a letjelicu u punoj veličini razvijaju za početak testiranja sljedeće godine.