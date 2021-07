Švedski startup misli ozbiljno: potpuno električni zrakoplov trebao bi poletjeti do 2025.

Agilna ekipa iz švedskog startupa Geart Aerospace ovih je dana prikazala svoj električni pogonski sklop i baterijsku tehnologiju s kojima bi njihov budući zrakoplov mogao letjeti na kraćim relacijama. Planiraju izgraditi letjelice s 19 sjedala i radijusom kretanja do 2.000 km. Bude li sve išlo po planu, tvrtka će certifikat dobiti do 2025. godine.

Novac dolazi sa svih strana

Prošli tjedan Heart Aerospace dobio je maksimalnu potporu Europskog vijeća za inovacije u iznosu od 2,5 milijuna eura kao dio prve tranše financiranja Europskog zelenog plana. Dva milijuna dobili su od VC EQT Venturesa, a mogu računati i na financijsku potporu švedske vladine agencije za istraživanje i razvoj Vinnova.

Iako Heart Aerospace ne može dokazati da njegova tehnologija doista radi, zračni prijevoznici žele kupiti 147 njihovih zrakoplova

Osnivač Heart Aerospacea Anders Forslund misli da će posao krenuti samo uz kontinuiranu podršku javnog i privatnog sektora. To mora biti javno-privatno partnerstvo, smatra on. Startup već ima veliku potporu u cijeloj Skandinaviji. Švedska se obvezala da će ukinuti upotrebu fosilnih goriva na domaćim letovima do 2030. godine, a Norveška bi trebala sve domaće letove do 2040. učiniti 100% električnim.

Uz to, iako Heart Aerospace trenutno ne može dokazati da njegova tehnologija doista radi, osam zračnih prijevoznika želi kupiti 147 njihovih zrakoplova, vrijednih približno 1,1 milijardu eura.

Zrakoplov bi prevozio do 19 putnika na kraćim relacijama

Vodik ili električna energija

Među ljubiteljima transporta bez fosilnih goriva vodi se žestoka rasprava: vodik ili struja. Vodik je zasad daleko popularniji. Najveći svjetski proizvođač zrakoplova Airbus tako planira izgraditi dva zrakoplova na vodikov pogon za prijevoz između 120 i 200 ljudi.

Čak i zrakoplovi manjih dimenzija, poput ovoga koji planira izgraditi Heart Aerospacea, preferiraju vodik jer litij-ionske baterije imaju gustoću energije od 300 vat-sati po kilogramu. A to znači da električni zrakoplovi, poput nekih letećih taksija, imaju relativno kratak domet.

“Ne gradimo leteći automobil nego vrlo konvencionalan avion. Bit će siguran, učinkovit i pouzdan. Inovativan je samo električni pogonski sustav i radimo na tome da ga učinimo što učinkovitijim", kaže Forslund koji smatra kako njegov prototip ima sve što mu je potrebno da bi projekt uspio.

Zahuktava se i konkurencija

Britanski startup ZeroAvia već je odradio prvi let komercijalnog zrakoplova na električni pogon i vodik, a komercijalne letove avionima s 20 sjedala planira pokrenuti u sljedeće tri godine. Ali u Heart Aerospaceu su uvjereni da će uspjeti, dijelom i zbog činjenice da je električna energija puno jeftinija od vodika.

Bude li sve išlo po planu, zrakoplovi bi mogli poletjeti za tri godine

“S baterijskom tehnologijom koju danas imamo, električni pogoni daleko su najučinkovitiji na rutama kraćim od 400 km. Tako se najbolje koristi energija jer se puno energije gubi u procesu generiranja vodika", objašnjava Forslund. "Ekonomičnost mora biti na prvom mjestu."