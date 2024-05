Kabinsko osoblje nazvao "konobarima", pilot vratio zrakoplov na polazište

Neobičan slučaj dogodio se prošloga srpnja u zrakoplovu na letu iz New Yorka u Georgetown, glavni grad Gvajane. Na toj je relaciji letio zrakoplov American Airlinesa, koji se nakon dva sata leta iznenada okrenuo za 180° i vratio u New York. Takvi manevri uobičajeni su kada zrakoplov ima manji tehnički problem ili se u njemu dogodi situacija koja zahtijeva hitnu medicinsku intervenciju, no u ovom slučaju razlog je bilo nešto drugo – neprimjereno ponašanje jednog od putnika.

"Nemiri" u kabini

Detalji o slučaju tek su nedavno dospjeli u središte zanimanja javnosti, iako ih je još tada bio objavio gvajanski Starbroek News. Prema njihovim informacijama, jedan od putnika iz poslovne klase, koji se kasnije predstavio kao gvajanski aktivist, trebao je pomoć pri smještanju prtljage u pretince u kabini. Nedavno prije leta bio je na operativnom zahvatu, pa stoga nije mogao podići teret uvis. Pomoć je zatražio od kabinskog osoblja, no oni mu navodno nisu htjeli pomoći.

Situacija je ubrzo razriješena, kofer je pohranjen na sigurno, no tijekom leta isti je putnik ponovno bio u središtu pozornosti. Ovoga puta odbio je ponuđeno mu piće, pa je kabinsko osoblje nazvao konobarima. Jednom od stjuarda u zrakoplovu to nije najbolje "sjelo", pa je nastala žustra rasprava. Informacija o "nemirima" u kabini došla je do kokpita, a piloti su potom odlučili riješiti situaciju – povratkom u New York. Kada su tamo sletjeli, problematični je putnik udaljen iz zrakoplova.

American Airlines o svemu se izjasnio i izjavom, u kojoj navode tek da je "sigurnost putnika najveći prioritet". Ostalim su putnicima s leta kao ispriku dodijelili 10 tisuća nagradnih milja, a problematičnog je putnika nakon slijetanja ispitala policija. Možda pretjerana reakcija nakon što su se on i stjuard porječkali, no pokazuje da one odgovornima za sigurnost, pogotovo u zrakoplovima, treba iskazati poštovanje.