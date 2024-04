Boom Supersonic dobio dozvolu za pokusne nadzvučne letove nad kopnom

Zrakoplov XB-1 prvi je leteći prototip za izradu budućeg nadzvučnog putničkog zrakoplova Overture. Samo mjesec dana nakon prvog leta dobio je dozvolu i za nadzvučni let, no s time se neće žuriti

Prošloga je mjeseca američka kompanija Boom Supersonic, koja razvija novu generaciju putničkih nadzvučnih zrakoplova, objavila informaciju o prvom pokusnom letu umanjenog prototipa XB-1. Tada je razvojni primjerak zrakoplova letio 12 minuta, postigavši pritom najvišu brzinu od 440 km/h, no uskoro bi mogao letjeti i značajno brže. Shodno tome, američka Agencija za civilno zrakoplovstvo (FAA) odobrila je proizvođaču testiranje svojeg prototipa nad kopnom, i to pri nadzvučnim brzinama.

Novi korak u razvoju

Prva je to takva aktivna dozvola izdana nekoj civilnoj kompaniji, jer su nad kopnom SAD-a nadzvučni civilni letovi sada zabranjeni. Ova iznimka sa sobom nosi i ograničenja – Boom Supersonic moći će testirati svoj prototip u posebno određenom zračnom koridoru (Black Mountain Supersonic Corridor), na istom mjestu gdje su svoje povijesne premijerne nadzvučne letove obavljali legendarni zrakoplovi Bell X-1, North American X-15 te Lockheed SR-71 Blackbird.

Prije nego svoj novi zrakoplov razviju do faze probijanja zvučnog zida, u Boom Supersonicu planiraju obaviti još barem 10 do 20 pokusnih letova pri nižim brzinama, odnosno postupno proširivati i ispitivati mogućnosti svojeg testnog modela. Već su za povijesni nadzvučni let odredili i pilota, a najavljeno je da će u prva tri pokušaja postizati brzine od 1,1, 1,2 te 1,3 Macha.

Ograničeni zračni koridor sa sobom nosi i vremensko ograničenje takvog leta, pa će brže od zvuka XB-1 moći letjeti samo po nekoliko minuta tijekom svakog pokusnog leta. Svi oni, pa tako i nadzvučni, bit će odrađivani iz zračne baze Mojave, koja je smještena tik uz testni zračni prostor određen u dozvoli FAA.