Shield AI predstavio X-BAT: Autonomni borbeni VTOL lovac osnažen AI-jem

Kompanija Shield AI predstavila je novi autonomni borbeni zrakoplov X-BAT, dizajniran za vertikalno uzlijetanje i slijetanje te operacije u osporavanim okruženjima bez potrebe za uzletnom pistom

Američki proizvođač letjelica Shield AI predstavio je ovoga tjedna u Washingtonu svoj novi borbeni bespilotni sustav X-BAT, dizajniran za ekspedicijske i pomorske operacije u osporavanim okruženjima. Glavna karakteristika X-BAT-a je sposobnost vertikalnog uzlijetanja i slijetanja (VTOL) te upravljanje pomoću umjetne inteligencije.

Prema riječima Brandona Tsenga, suosnivača i predsjednika Shield AI-ja, cilj je "redefinirati zračnu moć" stvaranjem letjelice neovisne o uzletnim pistama. Tseng, inače bivši pripadnik američke elitne postrojbe Navy SEAL, istaknuo je kako takva sposobnost osigurava "postojanost, doseg i preživljavanje" oružanim snagama, opisujući zračnu moć bez pista kao ključnu za odvraćanje prijetnji.

Autonomija u borbi

Središnji dio sustava X-BAT je Hivemind, softver za autonomno upravljanje letom temeljen na umjetnoj inteligenciji. Dizajniran je za upravljanje platformom u uvjetima gdje su komunikacije onemogućene ili ograničene. Prema navodima proizvođača, Hivemind omogućava X-BAT-u autonomno prodiranje u borbeni prostor, dinamično udruživanje s letjelicama s ljudskom posadom i izvođenje kolaborativnih taktičkih zadataka bez stalne komunikacije. Zrakoplov tako može funkcionirati kao "robotski wingman" ili kao samostalna jedinica, a sustav je već ranije testiran u lovcima F-16, gdje se u izravnoj zračnoj borbi uspješno suprotstavljao pilotiranim zrakoplovima.

U novoj besposadnoj letjelici ključna je kombinacija četiriju elemenata: VTOL-a, dometa, višenamjenske sposobnosti te autonomija. Tvrtka navodi da VTOL u kombinaciji s dugim dometom rješava problem preživljavanja na tlu i ovisnost o zračnim tankerima. Višenamjenska sposobnost omogućuje fleksibilnost u misijama, dok autonomija pojednostavljuje zapovjedne lance.

Ključne sposobnosti platforme

Tako se od specifikacija ističe dolet veći od 2.000 nautičkih milja s punim teretom, uz zadržavanje VTOL mogućnosti. To omogućuje operacije s brodova, otoka i neuređenih lokacija. X-BAT odlikuje kompaktan dizajn, pa tvrtka tvrdi da tri letjelice zauzimaju palubni prostor jednog tradicionalnog lovca ili helikoptera. Dizajniran je oko već poznatog i provjerenog pogonskog sklopa borbene klase kako bi se osigurala pouzdanost i održavanje.

Shield AI pozicionira X-BAT kao pristupačnu opciju oružanim snagama, navodeći da nudi performanse borbenog zrakoplova uz red veličine niže troškove nabave i životnog ciklusa u usporedbi s mlažnjacima pete generacije. Platforma koristi otvorenu arhitekturu za integraciju sa sadašnjim i budućim konceptima američkog zrakoplovstva i mornarice.