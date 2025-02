Prvi put objavljena jedna fotografija iz misije tajanstvene svemirske letjelice X-37B

U.S. Space Force

Vrlo tajnovita svemirska letjelica X-37B Orbital Test Vehicle na svojoj se aktualnoj misiji nalazi od kraja 2023. godine, a tamo ju je prvi put bila lansirala moćna raketa Falcon Heavy. X-37B imao je u novoj misiji cilj "proširiti omotnicu mogućnosti", pa je ubačena u vrlo izduženu eliptičnu orbitu oko Zemlje te je imala za cilj izvesti i jedan potpuno nov manevar – pokušaj aerodinamičkog kočenja korištenjem trenja Zemljine atmosfere, čime bi letjelica trebala promijeniti orbitu uz upotrebu minimalne količine goriva.

Osim tog eksperimenta, na ovom se američkom svemirskom brodu obavljaju i ostali eksperimenti, o kojima javnost ne zna ništa, no nagađa se da je riječ o testiranjima modernih špijunskih alata. Uz to, navodno se provode i znanstvena testiranja koja bi trebala pomoći u razvoju dugotrajnih ljudskih svemirskih kolonija. Sve u svemu, misije koje obavlja X-37B do sada su uvijek bile obavijene velom tajne, pa je stoga javnost ostala u čudu kad su Svemirske snage (Space Force) ovoga tjedna na svojim stranicama objavile prvu ikada (koliko je poznato) fotografiju nastalu kamerama te letjelice.

Špijunski "Blue Marble"

Kamera s X-37B, koja inače služi za provjeru zdravlja i sigurnosti letjelice, snimila je Zemlju iz svoje visoko eliptične orbite. Na njoj vidimo i dio same letjelice te cijeli planet, pa je jasno da je orbita u kojoj se nalazi vrlo izdužena. Stručnjaci kažu da bi se letjelica mogla nalaziti u visokoj orbiti, koja Zemlji najbliže prilazi na oko 1.000 kilometara, dok bi joj najudaljenija točka (apogej) mogla biti udaljena i do 35.800 kilometara.

X-37B na tlu

Fotografija je nastala prošle godine, točan datum snimanja nije objavljen, pa se kao datum njezinog nastanka vodi 20. veljače ove godine, kad je postala dostupnom javnosti. Lokacija snimanja označena je kao "Područje odgovornosti Svemirskih snaga". Neki su fotografiju već usporedili s "Blue Marbleom", kultnom fotografijom iz misije Apollo 17, koja je također prikazala cijeli planet s velike udaljenosti.

X-37B do sada je ukupno proveo više od 3.700 dana u orbiti. Ovo mu je sedma misija, a trajanje joj je već duže od 400 dana. Rekordna je za sada ona šesta, trajanja 908 dana, koja je završila krajem 2022. godine.