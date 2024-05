SAD žele 1.000 autonomnih vojnih dronova do 2028., kao pratitelje borbenoj avijaciji

Program "loyal wingman" razvijat će jedna od dvije nedavno odabrane kompanije. One će se natjecati za taj posao do 2026., a već dvije godine nakon toga morat će isporučiti tisuću novih letjelica

Ratno zrakoplovstvo SAD-a odabralo je dvije kompanije za najuži krug nadmetanja, a jedna od njih postat će ekskluzivni dobavljač letećih vojnih dronova iz projekta poznatoga pod nadimkom "loyal wingman". Službenog naziva Collaborative Combat Aircraft (CCA), program ima za cilj donijeti u Ratno zrakoplovstvo autonomne robotske letjelice, upravljane umjetnom inteligencijom, koje bi bile potpora klasičnim borbenim avionima.

Ranije je na natječaju bilo pet izvođača, no nedavnom odlukom njihov je broj srezan na samo dva "finalista". Iz igre su tako ispali veliki igrači i dugogodišnji kooperanti Pentagona: Boeing, Lockheed-Martin i Northrup-Grumman, dok su u najuži krug ušli nešto manji, ali vrlo poznat dobavljač vojne opreme General Atomics Aeronautical Systems i mladi startup Anduril Industries, osnivača dobro poznatoga u IT svijetu, Palmera Luckeya.

Dva finalista

Dvije odabrane kompanije imat će zadatak izraditi testne letjelice, koje bi se u budućnosti mogle uklopiti u opsežni program Next Generation Air Dominance (NGAD) i biti podrška pilotiranim borbenim avionima šeste generacije. Za sada javnosti nije poznato previše detalja, no spominje se da bi prihvatljivi ishod bio letjelica s turbomlaznim motorom, potiska dovoljno snažnog da omogući i nadzvučni let, dok bi cijena po komadu mogla biti između 20 i 30 milijuna dolara.

Gambit 1, koncept General Atomics

General Atomics proizvođač je vojnih dronova MQ-1 Predator i MQ-9 Reaper, pa ima dovoljno iskustva u tom segmentu. Njihova ideja je za program CAA ponuditi letjelicu iz obitelji Gambit (koja navodno već uključuje 4 varijante u razvoju). Anduril Industries se, s druge strane, oslanja na umjetnu inteligenciju i pametne sustave komunikacije među pojedinim dijelovima opreme, a prvi koncept o kojem se govori kao potencijalnom kandidatu za program CAA je Fury.

Anduril Fury, koncept

U oba slučaja radi se o autonomnim letjelicama brzine 1 Macha ili više, s prikrivnim ("stealth") mogućnostima, visokom tolerancijom na g-sile, kao i multifunkcionalnim teretnim prostorima. Kao takve, služile bi za izviđanje, ali i izravnu podršku borbenoj avijaciji pri borbenim djelovanjima. Odabrane kompanije sada imaju oko dvije godine za prikazati svoja rješenja, a nakon toga Ratno zrakoplovstvo će odabrati jednu od njih kao dobavljača. Njegov zadatak bit će već do 2028. isporučiti prvih tisuću "lojalnih pomoćnika", uz obvezu ostvarivanja ušteda na troškovno efikasnom skaliranju proizvodnje.