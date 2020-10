Što će biti s Boeingom 737 Max?

Prvo je 29. listopada 2018. u padu indonezijskog Lion Aira let 610 poginulo svih 189 putnika i članova posade, a onda je 10. ožujka 2019. u padu Etiopian Air leta 302 poginulo svih 157 putnika i članova posade. Koja je poveznica bila između dvije nesreće? Boeingov B737 Max, novi, superefikasni i diljem svijeta kupovani putnički avion za kojega je, kasnije se ispostavilo, u Boeingu i prije ove dvije nesreće znalo da je izuzetno nesiguran. Znali su to testni piloti, znali su inženjeri, znali su direktori tvrtke. Ali su ga svejedno odlučili pustiti u prodaju, bez upozorenja.

Kada je postalo jasno da je uzrok oba pada u letnim računalima, odnosno greškama u njihovom softveru, nakon prizemljenja ovih aviona diljem svijeta, Boeing je najavio brzu ispravku softverskih pogrešaka. U roku od nekoliko tjedana. Pa mjeseci. Pa onda do jeseni (2019.). Pa onda oko Božića, Nove godine ili tu negdje.

Trenutno smo bliže Božiću 2020. i Novoj godini 2021., a Boeingovi inženjeri još uvijek rade na softveru koji bi trebao bitno izmijenjeni model zrakoplova u odnosu na prethodnu varijantu B737 učiniti pilotima naizgled jednakim za upravljanje, a aviokompanijama uštediti milijune izdataka za dodatnu obuku i certificiranje posada za novi tip.

Naime, sve je počelo od toga da se novi B737 Max može koristiti s minimalnom dodatnom obukom za postojeće certificirane posade B737. Za to se trebao pobrinuti sotver koji je trebao razliku u snazi i smještaju motora, aerodinamici, masi i geometriji novoga modela "nevidljivima" za pilote.

On to i jest učinio, ali uz katastrofalni propust koji je učinio gotovo nemogućim ispravljanje postavki repnih površina u poziciju za poniranje, odnosno posve nemogućim u izuzetno kratkom vremenskom rasponu u kojem su posade trebale reagirati na ovu pogrešku u sustavu koji nosi ime MCAS. Ironično je da je to kratica od Maneuvering Characteristics Augmentation System, odnosno, to je sustav koji je trebao poboljšati i olakšati upravljanje novim tipom aviona (posadama koje za to nisu prošle certifikaciju da stvari budu jeftinije).

Nakon višemjesečnog nemicanja s mjesta, američka FAA prvi puta je u ovu srijedu imala nešto reći na ovu temu. Tako je njihov administrator (zapravo direktor) Steve Dickson sjeo i provozao se Boeingom 737 Max na testnom letu koji je trajao 2 sata i nakon toga održao polusatnu konferenciju za tisak na kojoj je dosta pričao, a sve bi se dalo sažeti u dvije rečenice: "Sviđa mi se što sam vidio, avion dobro reagira" i "Nismo još spremni recertificirati ga za uporabu.".

Zanimljivo je da iako je bivši direktor Boeinga Dennis Muilenburg dobio otkaz zbog ovog skandala, i premda je posve jasno iz istrage koja je došla do interne prepiske Boeingovih inženjera, testnih pilota i uprave, da su mane bile poznate, nitko nije ni osuđen, a ni optužen zbog gubitka ukupno 346 života u dvama nesrećama. Koje se nisu trebale dogoditi.

Na testni let i konferenciju za tisak dale su svoje komentare i obitelji poginulih koje su čitav događaj nazvale PR preredstavom, jer ni FAA ni Boeing nisu ustvrdili da je problem riješen, a ni rokove do kojih će biti riješen.

Dennis Muilenburg , bivši direktor Boeinga u sretnim danima prije otkaza, dvije stravične nesreće i stotina mrtvih zbog problema s MCAS-om za koje je čitava tvrtka znala