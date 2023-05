Youtuber koji je namjerno srušio avion kako bi privukao pozornost, priznao ometanje istrage

Možda se sjećate događaja od prije nešto više od godine dana, kada je američki bivši olimpijski snowboarder, ljubitelj ekstremnih sportova i youtuber Trevor Jacob na svojem YouTube kanalu objavio snimku zrakoplovne nesreće. Tada je njegov stari jednomotorni propelerac Taylorcraft iz 1940. godine navodno bio ostao bez pogona, srušio se u kalifornijskim planinama, a Jacob je prizemljio uz pomoć padobrana. Sve je dokumentirao s čak četiri kamere i od prvog je trenutka bilo jasno da je priča vrlo vjerojatno namještena.

Odmah po objavi video zapisa ovog opasnog igrokaza Jacobu je bila oduzeta pilotska dozvola, jer je nadležna agencija FAA bila utvrdila da je postupio "nemarno i bezobzirno, ugrožavajući tuđe živote i imovinu", što predstavlja kršenje avijacijskih pravila. No, FAA nije mogla pokrenuti sudski postupak, već je to moralo učiniti nadležno tužiteljstvo. To je i učinjeno, a youtuber je sada i priznao svoju krivnju.

Mogao bi dobiti 20 godina zatvora

Naime, osim što je vrlo vjerojatno izazvao avionsku nesreću, samo zbog povećanja gledanosti svojeg kanala, Jacob je dva dana nakon pada zrakoplova o tome bio izvijestio nadležnu agenciju za istrage nesreća, National Transportation Safety Board (NTSB). Njima, i Agenciji za civilno zrakoplovstvo (FAA) rekao je da ne zna točnu lokaciju olupine.

Međutim, naknadno je otkriveno da je on otišao do olupine dva tjedna nakon nesreće i s prijateljem odteglio srušeni avion u svoj hangar. Tijekom narednih dana uništavao je njegove dijelove, malo po malo, a dijelove bacao u različite kontejnere za smeće, sve kako bi zavarao istražitelje. Upravo ove aktivnosti bile su razlog za pokretanje sudskog postupka, u kojem je 29-godišnji youtuber optužen za namjerno ometanje federalne istrage. Krivnju je priznao, a slijedi mu izricanje kazne, koja može iznositi i do 20 godina zatvora.

Planirao cijelu operaciju

Podsjetimo, Jacob je za malen novac kupio stari zrakoplov u lošem stanju i spremnoga za restauraciju. No, umjesto da ga obnovi, odlučio se za privlačenje publiciteta, vjerojatno u nadi da će objavom "dramatične" snimke zaraditi novac i otplatiti trošak aviona.

No, gledatelji su u njegovom videu (koji je već pregledan više od 3 milijuna puta) primijetili razne probleme – od idealne pozicije kamera za snimanje iskakanja iz aviona i namjernog izostavljanja prikazivanja kontrolne ploče, kako se ne bi moglo vidjeti što se s motorom dogodilo i je li zaista zakazao. Nadalje, na sebe je prilikom leta imao privezane vatrogasni aparat i padobran, što nije uobičajeno.

Nakon otkaza motora nije obavio niti jednu standardnu propisanu proceduru: nije pokušao ponovno pokrenuti motor (iako je goriva imao), nije kontaktirao kontrolu leta, nije poslao poziv upomoć, niti je pokušao prinudno sletjeti na neku od pogodnih površina u blizini. Stručnjaci su procijenili da je, s obzirom na visinu i brzinu leta, mogao preletjeti još do 24 kilometra, tj. mogao je bez pogona dovoljno dugo jedriti da bi na siguran način sletio negdje u svojem okruženju. Umjesto toga, on je iskočio iz zrakoplova i pustio ga da se sruši, pa snimku dao javnosti na uvid.